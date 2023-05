Allagamenti a Brescia e provincia per un forte temporale: strade invase dall'acqua e sottopassi allagati

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ancora danni da maltempo. Come previsto, nella serata di mercoledì 24 maggio forti temporali si sono abbattuti su tutta la Lombardia, in particolare nel Bresciano. Pioggia, grandine, forte vento, tuoni e fulmini hanno colpito Brescia e provincia, provocando allagamenti e smottamenti.

Sottopassi allagati a Brescia

A Brescia in pochi minuti a partire dal tardo pomeriggio è caduta la pioggia di giorni, provocando danni e allagamenti. Come riporta il Giornale di Brescia, nel giro di mezzora la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto oltre 50 chiamate per interventi vari.

La polizia locale ha chiuso al traffico cinque sottopassi cittadini rimasti allagati anche con un metro d’acqua. In un caso due persone sono state soccorse e fatte uscire dall’auto rimasta bloccata.

Fonte foto: ANSA Allagato il sottopassaggio di via Corsica a Brescia

Maltempo, la situazione a Brescia

Strade come fiumi in diverse zone della città, a Sant’Eufemia, San Polo, nella zona di Via Milano e in via Corsica, dove è straripato il Garzetta. Il Comune fa sapere che molti tombini sono stati aperti per favorire il deflusso dell’acqua, soprattutto in centro.

Segnalati allagamenti anche in alcune scuole, mentre non si registrano disservizi alla metropolitana. Al momento non si ha notizia di persone rimaste ferite. Allertata la Protezione civile, con i volontari al lavoro con delle idrovore.

A Rezzato crolla argine, auto finiscono nel canale

Danni da maltempo anche in provincia. A Rezzato a causa delle forti piogge ha ceduto l’argine del Naviglio Grande. Alcune auto in sosta in un piazzale davanti ad un’area commerciale in via Garibaldi sono così piombate nel greto del corso d’acqua.

Per fortuna non c’era nessuno a bordo quando la sponda del canale è collassata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della lolizia locale e i vigili del fuoco, l’area è stata transennata.

Danni nella valle del Garza a Nave e Caino

Tra le zone più colpite dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Bresciano c’è la valle del Garza. A Nave il torrente Listrea è esondato in più punti, creando allagamenti in diverse vie del paese, tra cui la strada provinciale del Caffaro. Allagato anche il sagrato della chiesa parrocchiale.

Problemi anche a Caino per uno smottamento: un terrapieno ha ceduto di schianto riversando diversi metri cubi di terreno sulla provinciale del Caffaro, provocando non pochi disagi alla circolazione.

La Provincia fa sapere che al momento la situazione è sotto controllo, squadre di volontari sono attive a supporto dei vigili del fuoco e pronte a intervenire in caso di peggioramento. Le zone più colpite risultano al momento Concesio, Brescia, Caino, Nave e Rezzato.