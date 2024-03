Alisa Toaff contro Rocco Siffredi dopo l'intervista e l'accusa di molestie: il racconto della giornalista

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alisa Toaff, la giornalista che ha raccontato la propria esperienza durante l’intervista a Roco Siffredi, ha deciso di parlare. La donna ha denunciato Siffredi per molestie sessuali. L’anonimato che aveva mantenuto la giornalista, è stato eliminato dalle stesse parole dell’attore porno, che ha “sfidato” Toaff a consegnare alla polizia tutto il materiale. Per la giornalista le frasi di Siffredi sono un evidente tentativo di rovesciare la cosa su di lei. “Sa di aver sbagliato e sa di rischiare”, ha detto in un’intervista.

Il contenuto integrale dell’intervista

Alisa Toaff ha risposto ad alcune domande in un’intervista sul caso di molestie contro Rocco Siffredi. L’attore sembra abbia sfidato la giornalista a consegnare alla polizia l’intero contenuto della conversione avvenuta il pomeriggio dell’intervista e nei messaggi in chat. Toaff ha risposto prontamente, spiegando che “la polizia ha già una chiavetta Usb con tutto quello che ci siamo detti e scritto, compreso il testo dell’intervista”.

Poi chiarisce sulle chat e una frase in cui è lo stesso Rocco Siffredi a dirsi attratto dalla donna dopo averla “stretta”. La giornalista spiega che si sono fatti una foto insieme, come avviene alla fine di ogni intervista con un personaggi noto e che si sono salutati con due baci sulla guancia. “Non so come può aver frainteso”, commenta.

Fonte foto: ANSA Premier della serie tv sulla vita di Rocco Siffredi

Il contenuto dell’intervista

Tra la giornalista e l’attore ci sarebbero stati dei problemi in merito al contenuto dell’intervista. Alisa Toaff spiega: “Voleva che levassi alcune sue frasi su Alessandro Borghi dall’intervista, l’ho accontentato ma non gli andava bene ugualmente”. Per la giornalista non c’era nulla di impreciso in quanto trascritto nell’articolo, ma a Rocco Siffredi non andava bene e per questo avrebbe iniziato a insultare la donna.

Toaff racconta che l’ha insultata e si è spinto a “valutazioni pesantissime sul mio conto che mi hanno messo ansia e agitazione anche per il tono usato”. Più che le offese personali, sulle quali la giornalista dice di poter sorvolare (per quanto facciano riferimento al fatto di non essere ‘normale’ perché non fa abbastanza sesso, ndr), è sulla sua professionalità che non può fare un passo indietro.

Gli audio di Siffredi

Nelle ultime ore sono stati resi noti gli audio inviati da Rocco Siffredi alla giornalista. L’attore si difende, dice di avere chat, immagini delle telecamere dell’hotel e testimoni. “Visto che mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso, in un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste?”, dice Siffredi al Corriere della Sera.

Negli audio si rivolgeva in questi termini alla giornalista: “A te credo, veramente, che ti manchi il c***. Questa è una cosa che ho notato, perché quando una donna arriva a essere così, vuol dire che il c*** le manca per davvero. Quindi fatti una pausa, fatti una bella scorpacciata di c*** e tornerai a essere una persona normale”. Nei prossimi giorni è prevista una prima informativa da parte della polizia alla procura di Roma.