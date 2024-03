Giornalista intervista Rocco Siffredi e lo accusa di molestie sessuali, la replica: "Ho le chat e i testimoni"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Rocco Siffredi al centro di un nuovo caso, con una giornalista che ha accusato l’ex pornodivo di molestie sessuali dopo un’intervista. Ma l’attore non ci sta e si difende, replicando alle accuse emerse sugli organi di stampa.

Giornalista contro Siffredi dopo l’intervista

La notizia delle accuse di molestie sessuali ai danni di una giornalista sono emerse nella giornata di mercoledì 20 marzo 2024, quando la donna ha fatto sapere di aver subito degli apprezzamenti un po’ troppo spinti da parte di Siffredi.

Il più famoso tra gli attori porno d’Italia, infatti, sarebbe stato accusato dalla donna, con la quale aveva tenuto un’intervista, di un comportamento insistente via chat.

Non solo, perché oltre alle prove fornite al commissariato Prati dall’avvocato Laura Sgrò, la giornalista avrebbe anche denunciato il comportamento di Siffredi dopo la pubblicazione dell’intervista.

Siffredi si difende dalle accuse di molestie

Una situazione che ha sin da subito acceso gli animi di Rocco Siffredi, con l’ex attore porno che non ci sta e ha subito tenuto a difendersi dalle accuse della donna.

“Ho la chat e 10 testimoni” ha fatto sapere Siffredi al Corriere della Sera che gli ha chiesto una replica dopo le accuse piovute dalla giornalista. E il 59enne, ricostruendo quanto avvenuto presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, dice di essere stato provocato in continuazione.

Fonte foto: ANSA Rocco Tano, in arte Rocco Siffredi

Siffredi ricorda: “Mi ha abbracciato, faceva continue allusioni al sesso, diceva di essere una “molto forte a letto”, ha invitato una amica a unirsi a noi. Una provocazione continua”.

Le scuse e la replica

Il tutto non si è fermato solo all’hotel, perché a quanto pare la conversazione via chat è proseguita anche dopo la pubblicazione dell’articolo in cui, secondo Siffredi, la giornalista si sarebbe approfittata di lui gonfiando alcune parti e “mettendoci tanto del tuo”.

“Pensavo fossi un po’ più carina nel comprendere quello che ti ho detto. Hai forzato tutto come se fossi pazzo” ha scritto l’attore alla giornalista, alla quale ha poi consigliato una vita sessuale più attiva. Un passaggio per il quale Siffredi ha chiesto scusa, con l’attore che le ha poi detto: “Fai quello che ti senti“. Da lì la denuncia, con la giornalista che lo ha querelato per “la volontà di offendere e svilire la mia dignità di donna e professionista, senza giustificazione alcuna e per futili motivi”. Siffredi, infuriato, chiede di pubblicare il nome della donna per “dire a tutti di starne alla larga” perché “era aggressiva e pressante”. L’attore sostiene che si è trattato di una intervista “irrituale”. E sulle frasi offensive ha replicato: “Mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso e in un momento di rabbia e stress le ho risposto mettendola su quel piano. Sono molestie, queste?”.