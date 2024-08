Alice Sabatini bullizzata dopo la gaffe a Miss Italia sulla Seconda guerra mondiale: "Presi 15 chili"

Alice Sabatini, Miss Italia nel 2015, dopo un periodo difficile, è tornata a sorridere, lasciandosi alle spalle le polemiche per la gaffe sulla Seconda Guerra Mondiale. Un inciampo che ha innescato persino del bullismo in rete, facendola soffrire per anni. Oggi è felice al fianco del neo marito Gabrielle Bonetti, con il quale è convolata a nozze lo scorso giugno.

L’ex Miss Italia Alice Sabatini: la gaffe e il periodo buio

“In che periodo storico vorrei vivere? 1942, per poter vedere la Seconda Guerra Mondiale”, disse anni fa la Sabatini. Una frase sbilenca, ma non certo catastrofica. Per tale scivolone venne bersagliata in rete.

“Per il web tu sei il tuo errore – ha spiegato l’ex Miss Italia a Chi Magazine -. Una volta ho fatto una gaffe, è vero, ma in rete in un attimo sei un re e quello dopo sei nella polvere. Però, uno mica può essere sempre perfetto, si sbaglia. Gli errori vanno valutati, va capita la situazione, il contesto, il perché”.

Quindi ha aggiunto: “Avevo 18 anni quando è successo e sono passata dall’essere nessuno all’essere bullizzata ovunque. Poi ho preso 15 chili e hanno iniziato a dirmi: ‘Ti sei mangiata pure la corona’”.

Il bullismo in rete e l’aiuto dei familiari

Fu l’inizio di un periodo difficile per la Sabatini che poco più che maggiorenne si ritrovò al centro della scena e ricoperta di biasimi. Fortunatamente ha potuto contare sugli affetti stretti, che le sono sempre stati vicini dandole sostegno.

“Non ero sola – ha raccontato Alice -. Mi ricordo che all’inizio della nostra storia io e Gabriele passeggiavamo per strada e lui se qualcuno voleva fare una battuta, ecco, lui mi abbracciava, mi faceva sentire protetta. Mentre mia mamma mi diceva: ‘È successo, ma sappiamo chi sei, sei una ragazza in gamba’”.

L’aumento di peso a causa dello stress

A provocarle problemi fu anche l’aumento di peso. “Inizialmente – ha confidato – l’ho presa male, ma non perché dovevo stare dentro quella taglia precisa, ma perché sono una sportiva, so com’è il mio corpo. Invece, in quel momento, psicologicamente, soffrivo, le diete non funzionavano. E poi più mi vedevo brutta, più dovevo fare le foto per Miss Italia”.

“Lo stress scatenava l’insulino-resistenza, era un gatto che si mordeva la coda. Avevo voglia di mollare tutto, di dire: ‘Riprendetevi la corona, io sto bene a casa mia’”, ha continuato la Sabatini che alla fine ha compreso che il suo corpo altro non faceva che adattarsi alla difficile situazione emotiva in cui piombò

“A luglio ho conosciuto Gabriele – ha concluso -, quando siamo andati in vacanza per la prima volta dopo tanto tempo mi sono sentita libera di lasciarmi in pace. Ci ho messo un anno e mezzo, ma il mio corpo, piano piano, si è ritrovato”.