BigMama parla di body shaming e bullismo all'Onu: il discorso della cantante a New York dopo Sanremo 2024

L’artista, secondo quanto riportato dall’agenzia LaPresse, è stata scelta per intervenire, nell’ambito dell’iniziativa “Gcmun talks” dal titolo “Le arti per la cittadinanza globale” organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di global communications delle Nazioni unite.

Partendo dal tema del suo speech, intitolato “Crescere e guardare al futuro”, l’artista ha condiviso con gli studenti un momento di riflessione sui temi legati al bullismo e al bodyshaming.

Le parole della cantante

“Il mio fisico faceva in modo che la gente mi valutasse come ‘non abbastanza’ prima ancora di conoscermi” ha spiegato la rapper di Avellino BigMama secondo quanto riportato da La7.

“Una persona grassa nell’immaginario degli altri è una persona svogliata, pigra, non attiva, non intelligente, che non ha voglia di migliorare. Per una persona come me sognare era inutile”, ha affermando, ricordando i momenti più dolorosi della sua adolescenza.

“Ho dovuto sopportare anni di bullismo”