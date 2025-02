Alex Benedetti direttore di Virgin Radio, nelle telecamere il momento del suicidio: l'ipotesi della "truffa"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si continua a indagare sul suicidio di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, che si è tolto la vita a 53 anni nella giornata di lunedì 10 febbraio. La pista del suicidio è stata confermata dall’analisi delle telecamere che hanno immortalato il tragico momento. Gli investigatori però hanno scoperto l’esistenza di una truffa subita dall’uomo e che da tempo lo angosciava.

Alex Benedetti: è stato suicidio

Aveva 53 anni Alex Benedetti e dal 2019 era il direttore di Virgin Radio. La sua morte è arrivata, improvvisa, nel pomeriggio del 10 febbraio quando, intorno alle 13 e 21, è stato trovato esanime dai vigilantes nel cortile del palazzo dove lavorava.

Inutile l’allarme lanciato al 112 e il tentativo di soccorrerlo, era morto sul colpo dopo essersi lasciato cadere nel vuoto dal settimo piano del suo ufficio.

Fonte foto: IPA La sede di Virgin Radio

Cosa sappiamo della truffa

A confermare la pista del suicidio sono state le immagini delle telecamere del palazzo tra via Turati e largo Donegani, a Milano, dove ha sede la famosa radio. Nei video si vede Benedetti che apre la finestra, scavalca il davanzale e si butta nel cortile interno.

Contrariamente a quanto sembrava nei primi momenti dopo il suicidio, non è stata trovata alcuna lettera d’addio del dj. Nel suo ufficio invece era presente solo una cartolina di complimenti a lui e alla radio inviata da un fan. Le indagini sul caso comunque procedono e sono seguite dal sostituto procuratore Francesca Crupi: è stato aperto un fascicolo e disposta l’autopsia sul corpo.

L’ultima novità però sulla vicenda è trapelata dal racconto fatto agli inquirenti da amici e colleghi dell’uomo. Pare infatti che Alex Benedetti fosse stato coinvolto in una disavventura che da tempo lo stava angosciando. Si tratta di una truffa che aveva subito per alcuni lavori di ristrutturazione da decine di migliaia di euro in un suo appartamento. Potrebbe esserci dunque anche questa vicenda tra le ragioni del suo gesto.

Chi era il direttore di Virgin Radio

Voce e volto noto di Virgin Radio, Alex Benedetti era nato a Udine e fin dall’adolescenza si era fatto notare dietro le consolle. Negli anni Ottanta era diventato dj, nei Novanta il passaggio alla radio.

Era diventato col tempo uno dei dj di musica house tra i più apprezzati del panorama. Dal 2007 era a Virgin Radio, emittente della quale era diventato poi direttore sei anni fa.

La sua morte ha lasciato senza parole colleghi e amici e gettato nello sconforto l’intero mondo della radio. In segno di lutto per la sua scomparsa è stata annullata la serata di gala prevista a Sanremo e che era stata organizzata, come di consueto, dalle emittenti radio del gruppo Mediaset.