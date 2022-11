Alessia Piperno è tornata a casa: le prime parole al suo arrivo a Roma dopo la prigionia in Iran

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Alessia Piperno è a casa: la blogger romana detenuta per oltre 30 giorni in una prigione in Iran è rientrata a Roma. Al suo arrivo, ha parlato con il sindaco di Roma Gualtieri e con la premier Meloni, presenti in aeroporto per darle il bentornata in Italia.

Le prime parole di Alessia Piperno

Stando a quanto riportato da Ansa, il Falcon 900 è arrivato a Ciampino alle 17.08 di oggi, giovedì 10 novembre. Dopo un breve saluto con Giorgia Meloni, che si è subito diretta a Palazzo Chigi per il cdm, Alessia Piperno ha scambiato qualche parola col sindaco di Roma.

A Gualtieri, ha raccontato: “Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata“. Il Ministro Tajani aveva già confermato che non le era stata usata contro violenza durante la sua detenzione.

All’aeroporto anche i genitori, Alberto e Manuela e il fratello David. L’hanno riabbracciata dopo un mese di angoscia, per poi dirigersi con lei a casa, quartiere Colli Albani. Alessia è scesa dall’auto ed è entrata nell’abitazione senza rilasciare altre dichiarazioni.