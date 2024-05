Alessia Pifferi si sente male dopo la condanna all'ergastolo, il video dell'avvocata: "Le hanno dato gocce"

Alessia Pifferi si sarebbe sentita male dopo la condanna all’ergastolo. Lo riferisce a ‘Pomeriggio Cinque’ la sua avvocata Alessia Pontenani all’indomani della sentenza. Per il tribunale di Milano, la 38enne è colpevole di omicidio nei confronti della figlia Diana, morta ad appena 18 mesi nell’estate del 2023 quando fu lasciata sola in casa per sei giorni dalla stessa Pifferi, che si allontanò da Milano per trascorrere del tempo a Leffe (Bergamo) insieme al compagno di allora.

Alessia Pontenani riferisce che la sua assistita "è stata male tutta la notte" al punto di ricevere "tantissime gocce". La sua compagna di cella avrebbe anche verificato che "avesse perso i sensi". Sempre secondo la dottoressa Pontenani, al suo rientro in carcere Alessia Pifferi sarebbe stata accolta da una psicologa.

Nel contesto, oltre al dolore per la condanna la sua assistita vivrebbe anche nella tristezza per la sua famiglia: "Insiste a dire che mentono in continuazione", riferisce Pontenani, che aggiunge: "Non capisce perché non abbiano voluto dire la verità". Il conflitto tra la condannata e la famiglia è cosa nota: in aula Alessia Pifferi ha spesso puntato il dito contro i congiunti accusandoli di non essersi mai presi cura di lei e di averla sempre giudicata.

Accuse prontamente respinte, specialmente da parte della sorella Viviana Pifferi.