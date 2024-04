Alessia Pifferi e la verità della madre sul sostegno scolastico alle elementari: "Faceva fatica a inserirsi"

Quando frequentava le scuole elementari Alessia Pifferi beneficiava del sostegno scolastico. Lo rivela sua madre, Maria Assandri, al telefono con un’inviata di ‘Mattino Cinque’ che le chiede informazioni sull’andamento scolastico della giovane mamma indagata per la morte della figlia Diana, lasciata sola in casa per 6 giorni nell’estate 2023.

Il sostegno si era reso necessario perché Alessia Pifferi “faceva fatica a inserirsi”, dunque si chiudeva in se stessa e non riusciva a seguire regolarmente le lezioni. L’ausilio era iniziato il primo anno di scuola perché l’anno prima, quando Alessia Pifferi aveva solo 5 anni, aveva perso entrambi i nonni materni che fino a quel momento si erano occupati di lei. La loro scomparsa fu un trauma, per questo sua madre aveva mandato la figlia da una psicologa.

Dopo i primi anni di sostegno scolastico, tuttavia, la collaborazione in tal senso si interruppe: “Ogni settimana cambiava insegnante (di sostegno, nda) e la bambina non voleva più andare a scuola”, dunque la madre parlò con le insegnanti e chiese di non continuare “perché in classe rimaneva indietro e i ragazzi la prendevano in giro“. Del sostegno alle medie, continua Maria Assandri, “non so niente, e niente mi dissero quando andavo a parlare con le professoresse”.