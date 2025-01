Alessia Pifferi riceve una proposta di matrimonio in carcere, chi sarebbe l'uomo che le ha chiesto di sposarlo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emergono nuovi inquietanti sviluppi sulla proposta di matrimonio ricevuta in carcere da Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana (di un anno e mezzo), lasciata da sola a casa per sei giorni e morta di stenti. L’uomo che le ha chiesto di sposarlo sarebbe uno stalker di Roma.

La proposta di matrimonio ricevuta da Alessia Pifferi

Alessia Pifferi, la donna che è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, lasciata a casa da sola per sei giorni all’età di un anno e mezzo e poi morta di stenti, ha ricevuto una proposta di matrimonio in carcere. Il contenuto della lettera è stato svelato da Fanpage:

“Mia cara Alessia, ti scrivo per dirti che hai fatto bene a lasciar morire la tua piccola Diana in quel modo e quando ho saputo ho avuto una goduria estrema e mi sono innamorato di te. E adesso ti volevo fare la proposta di matrimonio. Alessia: mi vuoi sposare? Io ti amo Alessia, sono innamorato di te”.

Alessia Pifferi.

Chi ha fatto la proposta di matrimonio ad Alessia Pifferi

L’avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha riferito proprio a Fanpage che colui che ha fatto la proposta di matrimonio alla mamma della piccola Diana sarebbe uno stalker di Roma, che starebbe “perseguitando anche un’altra persona” e su cui ci sarebbe “un’indagine in corso” dal momento che non se ne conosce l’identità.

L’uomo, infatti, si sarebbe “spacciato per una persona che non c’entra niente”, firmando la missiva con il nome di qualcun altro.

La risposta di Alessia Pifferi alla proposta di matrimonio

Alessia Pifferi ha accettato la proposta di matrimonio dello sconosciuto. La sua risposta: “La mia risposta alla tua proposta di matrimonio è… siii. Promettimi che molto molto presto mi tirerai fuori dal carcere e mi porti via di qui, da questo inferno e schifo, per iniziare la nostra vita e il nostro futuro insieme”.

Giallo ha aggiunto ulteriori dettagli sulla vicenda. Alessia Pifferi avrebbe ignorato una prima lettera, per poi accettare di convolare a nozze alla seconda missiva.

La lettera è stata depositata dall’avvocata della donna, che ha fatto Appello contro la condanna all’ergastolo e chiesto una nuova perizia psichiatrica. Per il legale, la risposta di Alessia Pifferi alla proposta di matrimonio proverebbe che è incapace di intendere e di volere.