Alessia Pifferi attaccata dalla sorella Viviana, scontro sulla perizia: "Continua a scaricare colpa su altri"

“Io l’ho trovata sempre uguale, però penso che le parole del perito abbiano colpito”, così Viviana, sorella di Alessia Pifferi, commenta le novità sulla perizia che ha stabilito che la giovane mamma di Diana risulta capace di intendere e volere. In collegamento con Myrta Merlino per ‘Pomeriggio Cinque’, Viviana Pifferi lancia un’altra accusa nei confronti della sorella.

Alessia Pifferi, infatti, allo psichiatra Elvezio Pirfo ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un amico del padre quando aveva solo 10 anni, ma secondo il pm si tratta di dichiarazioni infondate. Incalzata su questo aspetto da Myrta Merlino, la sorella Viviana riferisce di aver appreso di questi presunti abusi solamente di recente e dichiara: “Posso solo dire che la persona di cui parla non c’è più, come del resto mio papa che non c’è più”.

Ancora, Viviana Pifferi sottolinea che le persone menzionate dalla sorella Alessia non potranno difendersi in quanto decedute. Alessia, inoltre, non le avrebbe mai fatto accenno di questi presunti abusi. “Voglio che tutta Italia sappia che non volevo uccidere mia figlia“, questa la frase che Alessia Pifferi non fa che ripetere e della quale Myrta Merlino chiede un parere a Viviana.

Viviana Pifferi risponde: “Non avrebbe detto a tutta Italia di essere una buona mamma“, dice, ricordando che la perizia ha stabilito che Alessia era pienamente consapevole che una bambina di 18 mesi non sarebbe sopravvissuta senza cibo né acqua per giorni.