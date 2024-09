Alessia Elefante e Gigio Donnarumma diventano genitori, nato il piccolo Leo: il primo video commuove tutti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Dolce arrivo in casa Donnarumma: il capitano della Nazionale italiana è diventato papà per la prima volta e ha pubblicato sui social un video insieme al piccolo Leo. Gigio e la compagna Alessia Elefante hanno condiviso sul profilo da 5 milioni di follower del portierone del Psg i primi attimi con il figlio appena nato, scatenando l’emozione nel web e i messaggi di auguri da parte di compagni di squadra, amici e fan.

L’annuncio di Donnarumma

La notizia era stata anticipata dal quotidiano francese l’Équipe, spiegando che il portiere azzurro non avrebbe preso parte all’allenamento in preparazione della partita contro il Brest (per la quale è stato regolarmente convocato).

“Entusiasta di creare una vita di ricordi insieme” è stato poi l’annuncio del calciatore dal suo profilo, a corredo di un video e delle foto con i momenti intimi tra Donnarumma, il figlio e la mamma subito dopo il parto.

Gli auguri sui social

Tra i primi auguri arrivati sui social quello del Paris Saint Germain: “La famiglia Donnarumma si allarga. La società fa le congratulazioni a Gigio e a sua moglie, che hanno dato alla luce il piccolo Leo. Sia la madre che il bambino stanno bene” ha scritto la società parigina, dove da tre anni milita il numero 1 dell’Italia.

Sotto al post di Gigio Donnarumma tante le congratulazioni e i commenti dei compagni di squadra nel club e nella Nazionale e degli amici, da Mbappè ad Hakimi, da Zaccagni a Calafiori fino a Candreva, e poi ancora volti noti dello spettacolo e del giornalismo sportivo, come Riccardo Trevisani e Gianluca di Marzio.

Chi è la compagna Alessia Elefante

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, entrambi originari di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, stanno insieme dal 2016 e a fine maggio avevano annunciato l’arrivo del figlio, pubblicando una foto abbracciati e col pancione, con la didascalia: “Non vediamo l’ora di conoscerti“.

Il calciatore 25enne ex Milan vive a Parigi con la compagna, che di professione fa l’interior designer.