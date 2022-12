Alessandro Sallusti, mea culpa sulla foto di Bersani da Louis Vuitton: "Mi sono sentito una me**a"

Alessandro Salusti, direttore di ‘Libero’, fa mea culpa e non usa mezzi termini nel fare autocritica: “Mi sono sentito una me**a”. Credeva di aver inchiodato Pier Luigi Bersani – ex segretario Pd oggi in Articolo Uno – e di aver fatto uno scoop, invece si è ritrovato schiacciato dal senso di colpa.

Sallusti: la risposta di Bersani che lo ha lasciato di sasso

Nei giorni scorsi Sallusti aveva pubblicato uno scatto in cui si vede Bersani fuori da un negozio di Louis Vuitton, a Roma. Toh, ecco “il paladino della sinistra operaia” che frequenta “le stesse boutique dei milionari”, il ragionamento del giornalista.

E poi? Che è successo? Perché Sallusti si è ritrovato a incolpare se stesso? Perché l’ex segretario dem, al posto di tentare una querela o aizzare la polemica a livello mediatico, si è limitato a una risposta elegante, in privato, al direttore di ‘Libero’. Risposta che ha fatto tornare quest’ultimo sui propri passi.

Fonte foto: ANSA

Sallusti, nel suo podcast del venerdì, ha rivelato cosa gli ha risposto il politico: “Niente da obiettare, ognuno fa il suo mestiere come ritiene. Dispiace soltanto di vedere rovinata la sorpresona di Natale per mia moglie“.

“Giuro che mi sono sentito una me***a, come poche volte mi è successo in carriera. Solo un moralista cretino avrebbe potuto fare ciò che ho fatto”, ha chiosato Sallusti in merito alla vicenda.

Sallusti: “Non sono riuscito a resistere e ho fatto la battuta”

Il giornalista, raggiunto dal Corriere della Sera, ha aggiunto: “La battuta contro di lui era un classico a cui non sono riuscito a resistere. Quando ho ricevuto il suo messaggio ci sono rimasto veramente male. Ho aspettato qualche giorno, perché non sapevo cosa dirgli. Poi ci ho riflettuto e ho deciso di fare pubblicamente mea culpa”.

“Per un altro non lo avrei fatto, ma lui è veramente una bella persona. Questa mattina mi ha mandato un messaggio di stima e mi ha detto che le mie parole valgono un regalo di Natale”, ha concluso il numero uno di ‘Libero’.

Bersani e Sallusti: rivali ma con stima e rispetto

Rivali sì, ma con stima e rispetto: è questo il sunto del rapporto tra Bersani e Sallusti. Basti pensare che quando l’ex segretario del Pd ha avuto l’ictus, senza consultare neanche Berlusconi, Sallusti ho fatto in prima pagina il titolo: “Forza Bersani”. “E ho scritto, Pier Luigi non farci scherzi, sei l’unico nemico vero che abbiamo, mica ci lascerai a prendercela con Franceschini?”, la sottolineatura affettuosa del giornalista.

Due mesi dopo l’episodio, l’attuale direttore di ‘Libero’, in una saletta di Linate, vede avvicinarsi Bersani: “Lo ricordo come se fosse ora. Viene verso di me, mi mette una mano sulla spalla e, con la sua cadenza emiliana, mi dice: ‘Uè, ragazzo, sarò anche comunista, ma certe cose non le dimentico'”.