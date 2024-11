Alessandro Impagnatiello rischia l'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano: la richiesta delle pm

Alessandro Impagnatiello rischia l’ergastolo. Lo hanno chiesto le pm di Milano, Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, lunedì 11 novembre, al termine della requisitoria. L’ex barman è a processo in Corte d’Assise per il femminicidio della fidanzata Giulia Tramontano, uccisa a coltellate il 27 maggio 2023 mentre era al settimo mese di gravidanza. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dall’aver ucciso la convivente. Deve anche rispondere di interruzione di gravidanza non consensuale e di occultamento di cadavere.

Perché Alessandro Impagnatiello rischia l’ergastolo

La Procura ha chiesto l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello chiedendo ai giudici di non riconoscere le attenuanti generiche.

La pm Letizia Mannella ha parlato di “viaggio nell’orrore” riferendosi al femminicidio, aggiungendo che “non c’è stato un momento di cui possiamo spendere una parola favorevole nel valutare il comportamento di Impagnatiello”.

E ancora: “Non c’è stato un momento in cui ha avuto un serio ripensamento su quello che ha fatto, mai una parola per Giulia, per la famiglia e il bambino. Non ha mai dato prova di un sincero cambiamento, ha sempre cercato di manipolare le persone“.

Giulia Tramontano ricordata in aula dalla pm

La pm Alessia Menegazzo, nella requisitoria, ha ricordato Giulia Tramontano sottolineando che “nei processi per omicidio spesso si parla solo degli imputati. Noi invece dobbiamo parlare anche di Giulia, glielo dobbiamo. Era una donna straordinariamente forte, pronta a occuparsi del suo bambino con l’aiuto della sua meravigliosa famiglia a ha provato a lasciare Impagnatiello tre volte. Abbiamo lavorato con tutte le nostre forze per fare in modo che la famiglia abbia la giustizia che merita“.