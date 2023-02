Alessandra Mussolini e i busti del Duce come La Russa: "Casa mia è piena. Era mio nonno, ci mancherebbe"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Anche Alessandra Mussolini, come il presidente del Senato Ignazio La Russa, non ha intenzione di liberarsi dei busti del Duce che ha in casa. La nipote di Benito Mussolini, europarlamentare di Forza Italia, ha sottolineato la curiosità ai microfoni di Agorà su Rai3.

L’ammissione di La Russa sui busti del Duce

Ad aprire il “caso” era stato il presidente del Senato Ignazio La Russa che nelle scorse ore aveva ammesso, anzi confermato, che in casa avesse il busto del Duce Benito Mussolini.

Parlando a palazzo Giustiniani per il ricordo di Pinuccio Tatarella, La Russa aveva infatti spiegato che il busto “me lo ha lasciato mio padre, non capisco perché dovrei buttarlo”. La polemica, a dir la verità, segue il rap di Fedez che nella serata di mercoledì aveva dedicato degli attacchi chiari a dei componenti del governo con simboli fascisti.

La Russa ha quindi voluto spiegare: “Non lo butterò mai, così come non butterei il busto di Mao Zedong se mi avessero lasciato un’opera d’arte sua”.

Busti di Mussolini in casa, le parole della nipote

Intervenuta su Rai3 ad Agorà è stata Alessandra Mussolini a dare solidarietà e appoggio al presidente del Senato. L’europarlamentare di Forza Italia, nipote del Duce, ha infatti spiegato che anche lei ha un busto del nonno di cui non ha intenzione di disfarsi.

“È una sua, giustamente, libertà. Se venite a casa mia è pieno. Quello è mio nonno. E quindi ci mancherebbe altro” ha spiegato Alessandra Mussolini, sottolineando: “Io credo che se noi andiamo avanti con questo seminare anche un po’, non dico odio, speriamo che non sia così, ma zizzania tra le varie differenze non arriviamo da nessuna parte”.

La critica di Calenda

Alle parole di La Russa ha poi replicato su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, che non ha fatto sconti al presidente del Senato sul busto di Mussolini.

Cercando di spiegare all’esponente di Forza Italia le motivazione che potrebbero portarlo a disfarsi del busto del Duce, Calenda ha spiegato: “Perché ha collaborato allo sterminio degli ebrei, perché ha fatto uccidere gli oppositori e bastonare lavoratori. E tu non sei cinese. Sei italiano. Patria del delinquente. E Presidente del Senato. E se non capisci perché devi buttare il busto di Mussolini non meriti di esserlo“.