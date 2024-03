Alec Baldwin e la morte di Halyna Hutchins sul set di Rust: prima condanna per omicidio, cosa rischia l'attore

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Hannah Gutierrez-Reed, responsabile delle armi sul set del film “Rust” con Alec Baldwin, è stata giudicata colpevole di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, avvenuta nell’ottobre 2021. Questa la sentenza di una giuria del New Mexico, che apre alla possibilità di una condanna anche contro Baldwin, già incriminato a fine febbraio. Il processo nei confronti del noto attore hollywoodiano inizierà il prossimo 9 luglio.

La condanna nei confronti di Hannah Gutierrez-Reed

Secondo l’accusa, Gutierrez-Reed aveva portato munizioni vere sul set di “Rust”, violando i protocolli di sicurezza delle armi.

Per questo, nel 2022 l’agenzia che si occupa di tutelare i lavoratori del New Mexico aveva multato con la massima sanzione possibile la società Rust Media Productions.

Fonte foto: ANSA Alec Baldwin e la moglie Hilaria Baldwin posano sul tappeto rosso del PEN America 2023 Spring Literary Gala presso l’American Museum of Natural History di New York

Subito dopo la lettura della sentenza in tribunale, il giudice ha ordinato che la donna di 24 anni fosse posta sotto custodia.

Il legale di Gutierrez-Reed ha dichiarato che farà appello contro la condanna, la quale prevede una pena fino a 18 mesi di carcere e una multa di 5mila dollari.

La difesa ha insistito sulla necessità di escludere ogni ragionevole dubbio: ha sostenuto che non ci sono prove sufficienti per condannare la ragazza, criticando il processo accusatorio che sembrava incolparla per gli errori altrui.

Il ruolo di Alec Baldwin

Durante le dichiarazioni conclusive del processo è emerso anche il ruolo di Baldwin, coinvolto nella sparatoria.

Mentre la difesa cercava di mettere in discussione il comportamento della star e di altri attori sul set, l’accusa li considerava responsabili delle condizioni pericolose che hanno portato all’incidente, come riportato da Repubblica.

Questi argomenti hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità al caso, sollevando domande sulla responsabilità complessiva per l’incidente tragico.

Cosa rischia l’attore

Baldwin, protagonista e co-produttore di “Rust”, è stato incriminato da un grand jury a gennaio, a sua volta con l’accusa di omicidio colposo.

L’attore stava puntando una pistola contro Hutchins sul set quando la pistola esplose un colpo, uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo il regista Joel Souza.

Il processo a Hannah Gutierrez-Reed rappresenta il preambolo di quello nei confronti di Baldwin, previsto per luglio con l’unica accusa di omicidio colposo (lui si è dichiarato non colpevole e in più occasioni ha ribadito di non avere premuto il grilletto della pistola).

Il verdetto avrà conseguenze significative non solo per gli attori coinvolti, ma anche per il modo in cui vengono gestiti i casi di responsabilità sul set cinematografico e la sicurezza sul lavoro nell’industria cinematografica.