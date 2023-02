Alec Baldwin accusato di omicidio: "Al telefono durante l'addestramento per le armi sul set". Rischia 18 mesi

L’attore Alec Baldwin e l’armiere Hannah Gutierrez-Reed sono stati formalmente incriminati per omicidio involontario in relazione alla morte sul set del film western ‘Rust‘ della direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins. La notizia, riferita dai media Usa, è riportata in Italia dall’agenzia ‘Ansa’.

Morte sul set di Rust: l’accusa nei confronti di Alec Baldwin

La vittima Halyna Hutchins è morta dopo che l’attore Alec Baldwin ha sparato con una pistola caricata con proiettili veri. Stando all’accusa dei procuratori di Santa Fe, Baldwin sarebbe stato al telefono con alcuni parenti durante l’addestramento alle armi da fuoco per le riprese del film ‘Rust’. L’attore, quindi, come scritto da Robert Shilling (un investigatore speciale dell’ufficio del procuratore distrettuale) in una nota sulla probabile causa dell’incidente, si sarebbe “distratto” parlando con i membri della famiglia al suo cellulare durante l’addestramento su come usare la pistola di scena.

Se Alec Baldwin avesse eseguito i controlli di sicurezza obbligatori con l’armiere Hannah Gutierrez-Reed e non avesse puntato la pistola contro Halyna Hutchins, la “tragedia non si sarebbe verificata”, ha affermato Robert Shilling. L’investigatore ha poi parlato di “sconsiderata deviazione dagli standard noti, dalla prassi e dal protocollo”, che avrebbe causato direttamente l’episodio fatale. E ancora: “Baldwin sapeva che la prima regola per la sicurezza delle armi è non puntare mai una pistola contro qualcuno a cui non intendi sparare”.

Fonte foto: ANSA L’attore Alec Baldwin.

Cosa è successo sul set del film Rust

La decisione della Procura del New Mexico di incriminare l’attore Alec Baldwin per quanto accaduto sul set del film western ‘Rust’, dove è deceduta la direttrice della cinematografia del film Halyna Hutchins, era emersa il 19 gennaio.

La scelta di portare la star del cinema in giudizio per omicidio colposo involontario è arrivata, quindi, 15 mesi dopo il tragico incidente dell’ottobre del 2021, quando un colpo partì da una pistola armata con proiettili vivi impugnata da Alec Baldwin durante le riprese del film. Una pallottola colpì il regista Joel Souza a una spalla, per poi rimbalzare e uccidere Halyna Hutchins.

Cosa rischia Alec Baldwin

Nel caso in cui fosse dichiarato colpevole, stando a quanto riferito da ‘La Stampa’, l’attore Alec Baldwin rischia fino a 18 mesi di carcere.