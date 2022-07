Alberto Genovese, formulata la richiesta di condanna: quanti anni di carcere rischia l'imprenditore

Per Alberto Genovese il procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella, e i pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini hanno chiesto una condanna a 8 anni di carcere e 80mila euro di multa. L’ex imprenditore del web è imputato con l’accusa di aver violentato due modelle, dopo averle stordite con mix di droghe (cocaina e ketamina).

Alberto Genovese, formulata la richiesta di condanna: sentenza prevista per il 19 settembre

Secondo l’accusa, Genovese ha stuprato una 18enne durante un party milanese (svoltosi il 10 ottobre 2020 nel suo attico, ‘Terrazza Sentimento’) e una 23enne in una villa di lusso a Ibiza, nel luglio precedente.

La richiesta è stata formulata nel processo abbreviato davanti al gup Chiara Valori. La sentenza è prevista per il 19 settembre.

Fonte foto: ANSA

Per l’ex fidanzata dell’uomo d’affari, Sarah Borruso, sono stati chiesti 2 anni e 8 mesi.

Genovese, richiesta per concedere le attenuanti generiche

I pm milanesi hanno inoltre chiesto al giudice di concedere al 45enne le attenuanti generiche anche per il suo percorso riabilitativo, terapeutico e di recupero dalla tossicodipendenza. Tale percorso Genovese lo sta portando avanti in una clinica in regime di domiciliari.

Come spiega Il Corriere della Sera, nel calcolare la richiesta di 8 anni (già scontata di un terzo per il rito abbreviato) i pm sono partiti dal fatto più grave dal punto di vista sanzionatorio, ossia gli episodi di detenzione e cessione di cocaina e ketamina con cui Genovese avrebbe stordito le due ragazze, e poi hanno messo “in continuazione”, ovvero non sommato ma ridotto in parte, le pene per le due imputazioni di violenza sessuale. Per uno dei due casi, quello di Ibiza, viene contestata la violenza sessuale di gruppo, perché è imputata anche l’ex fidanzata.

Terrazza sentimento, la 18enne chiede 2 milioni di euro di risarcimento

Luigi Liguori, avvocato della 18enne di ‘Terrazza sentimento’, ha depositato una memoria in cui i danni calcolati nei confronti della ragazza sono saliti da 1,5 milioni a circa 1 milione e 970mila euro.

Genovese aveva offerto risarcimenti per un totale di circa 155mila euro alle due giovani, cifra che è stata rifiutata.