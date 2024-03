Albero di pino cade su due auto a Roma in via Cristoforo Colombo: un ferito, strada chiusa e traffico in tilt

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Oggi martedì 19 marzo a Roma un grosso albero di pino è caduto in via Cristoforo Colombo. Il bilancio è di un ferito. La via è stata chiusa temporaneamente, mentre è ancora in corso l’intervento per rimuovere la pianta, ancora in carreggiata.

A Roma nella mattinata di oggi, martedì 19 marzo, un grosso albero è precipitato in via Cristoforo Colombo all’altezza di viale Asia, con solo un ferito.

La pianta, un pino, è caduta in strada finendo su due veicoli, tra cui un taxi. Una persona è rimasta ferita in maniera lieve. Portata in ospedale, non rischia conseguenze gravi né la morte.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incrocio tra via Cristoforo Colombo e viale Asia, dove un pino è caduto sopra due auto

Via chiusa a Roma per il crollo di un pino

Al momento via Cristoforo Colombo è chiusa, nel tratto interessato dal crollo dell’albero. Gli interventi per rimuovere il pino infatti sono ancora in corso.

A gestire la circolazione, in attesa di liberare la circolazione invasa dalla pianta, che la occupa con fusto e chioma, sono le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX gruppo Eur. L’albero verrà tagliato e portato via per poter riaprire la strada.

Come normale si registrano disagi per via delle ripercussioni del crollo sul traffico nell’area interessata.

L’albero caduto in via Cristoforo Colombo a dicembre 2022

Nel dicembre 2022 un altro albero era caduto in via Cristoforo Colombo, colpendo un’auto all’altezza dell’intersezione con la via Laurentina.

Si sfiorò la tragedia, con il conducente rimasto illeso dopo che la chioma della pianta aveva colpito l’auto dell’uomo, una Peugeot 208.

Sempre a Roma nell’agosto del 2023 un albero di pino di 20 metri era caduto nel cortile di un condominio ferendo tre minorenni, due in maniera grave.