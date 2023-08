Albero cade nel cortile di un condominio di Roma e ferisce tre minorenni: due ricoverate in gravi condizioni

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Tre giovani sono rimaste ferite gravemente dalla caduta di un albero, alto più di 20 metri, nel cortile di un condominio del quartiere San Basilio di Roma. Le tre, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sono state travolte dall’arbusto caduto nella tarda serata di giovedì 17 agosto 2023 e due di loro si trovano ricoverate in gravi condizioni in ospedale.

Albero cade nel cortile

L’incidente, riporta La Repubblica, è avvenuto poco dopo le 23 di giovedì 17 agosto nel cortile condominiale dei palazzi Ater in via Recanati, nel quartiere di San Basilio a Roma. Le tre minorenni si trovavano nei giardini a giocare quando, per cause ancora da accertare, l’albero è caduto travolgendole.

L’albero, un pino alto più di 20 metri, è crollato non lasciando vie di fuga alle giovani che sono state immediatamente soccorse. Sul posto sono infatti giunte diverse ambulanze che si sono prese cura di loro.

Due ferite gravi

Ma nell’incidente sono due di loro ad avere avuto la peggio. Le tre adolescenti, di 12, 14 e 16, si trovano ricoverate tra gli ospedali Pertini e Bambino Gesù, ma per due le condizioni sarebbero gravi.

Non si sa ancora nulla sul loro stato di salute e quali siano state le conseguenze riportate, ma come riferito dal quotidiano le condizioni di due ragazze preoccupano. Quel che trapela, però, è che non sarebbero in pericolo di vita.

Le accuse sulla caduta dell’albero

Subito dopo il crollo sono intervenuti gli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale diretto dal comandante Ugo Esposito, che hanno sequestrato l’area e fatto tutti gli accertamenti del caso per fare luce e risalire ai motivi per i quali è crollato l’albero.

Dai primi rilievi sembrerebbe che il pino non fosse a fine vita né tantomeno soffrisse di patologie tali da far pensare a un crollo improvviso. Stando ad alcune testimonianze, poi, sembrerebbe che nella serata non ci fosse stato vento. In tanti puntano il dito contro la cattiva gestione del verde, con le radici, occluse da cemento e palazzi, che potrebbero non aver più retto il peso del fusto.

Gli occhi sono puntati sulla mancanza di manutenzione da parte degli uffici di Ater Roma: a dirlo sono tutti i residenti del condominio che hanno più volte segnalato la presenza di alberi pericolanti, ma inutilmente.