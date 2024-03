Alba Renai conduttrice dell'Isola dei Famosi in Spagna, ma non esiste: è creata dall'Intelligenza artificiale

L’Intelligenza artificiale fa carriera in Tv. La versione spagnola dell’Isola dei famosi sarà condotta dall’influencer Alba Renai, età 6 mesi. Sì, perché la “ragazza” è stata creata e lanciata sui social da un’agenzia di marketing a settembre 2023 e, anche se sul suo profilo Instagram può sembrare reale, esiste soltanto nei computer dei programmatori che l’hanno sviluppata. Un’ulteriore dimostrazione delle potenzialità dell’AI, accolta da follower e spettatori con pareri contrastanti.

La nuova conduttrice dell’Isola dei famosi in Spagna

Alba Renai presenta “Supersecretos”, la striscia televisiva che svela i dietro le quinte dei diciannove protagonisti della ventitreesima edizione, di “Supervivientes”, ambientata in Honduras.

Il reality show equivalente all’Isola dei famosi italiano è trasmesso su Telecinco, canale di Mediaset España, che ha come azienda di marketing specializzata in contenuti e pubblicità per i social media “Be A Lion”, controllante a sua volta l’agenzia Via (Virtual influencers Agency), dove è stata creata Alba.

Sul proprio sito la Via agency scrive che il proprio obiettivo è quello di “progettare metaumani generati e addestrati con l’intelligenza artificiale“, a partire proprio da Alba, creata per essere una “finestra di comunicazione per connettere i brand con il pubblico che richiede nuove esperienze e nuove forme di interazione”.

Chi è Alba Renai

“Grazie a Via talents agency per avermi dato così tanto in così poco tempo” si legge sul profilo Instagram da oltre 9mila follower, nel quale l’influencer virtuale si presenta come presentatrice virtuale e creator digitale, “pronta a riempire la rete di divertimento e creatività”.

Ovviamente Alba è anche su TikTok, Threads, Facebook e Youtube, dove fa il giro del mondo con contenuti per buona parte brandizzati da grandi marchi della moda. L’accoglienza sui social però non è sempre delle migliori: “Vorrei vedere se un’IA vi rubasse il lavoro”, scrive un utente; “Ci mancava mettessero le macchine a presentare i reality, mi rifiuto di vederla” commenta un altro.

L’influencer virtuale

La resa finale della modella creata dall’intelligenza artificiale però non è priva di difetti: in video il movimento delle labbra di Alba non è sempre simultaneo all’audio, il volto è diverso dalle foto e gli occhi tradiscono la sua natura virtuale.

Che si tratti di un avatar lo suggerisce anche un piccolo indizio nel suo nome cognome “Renai”: l’acronimo AI (artificial intelligence) con cui finisce viene spesso usata da questi avatar per segnalare che sono un contenuto fatto con l’intelligenza artificiale.