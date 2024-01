Emily Pellegrini è la modella virtuale creata con l'intelligenza artificiale che spopola su Instagram

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La modella Emily Pellegrini ha 23 anni, forme generose, un vitino da vespa, occhi da cerbiatta, un sorriso ammaliante e si definisce una “ragazza amante del divertimento”. Ma la sua peculiarità è quella di non esistere nel mondo reale: Emily è una modella virtuale creata a partire dall’intelligenza artificiale.

Emily Pellegrini, modella nata dall’intelligenza artificiale

“Ho chiesto a Chat GPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo”.

“L’obiettivo era renderla simpatica e attraente. Volevo mantenerla il più reale possibile”.

Così ha spiegato al Daily Mail l’anonima creatrice di Emily Pellegrini.

Vip innamorati di Emily Pellegrini

Molti ingenui utenti non sanno chi si trovino di fronte e si sperticano in goffe dichiarazioni d’amore.

Fra gli spasimanti di Emily Pellegrini ci sono anche calciatori, tennisti e lottatori di MMA.

Ma non solo: la creatrice ha raccontato che fra gli ammiratori di Emily ci sarebbero ricchi uomini d’affari di Dubai che vorrebbero incontrarla per “mangiare nei migliori ristoranti”.

Un calciatore tedesco ha scritto al profilo Istagram di Emily Pellegrini: “Com’è possibile che una donna così bella non abbia un ragazzo?”, ha domandato l’atleta.

La risposta: “Non so hi hi hi”. Il ragazzo ha poi insistito chiedendo di poterle scrivere su WhatsApp.

Fra gli ammiratori della modella nata dai suggerimenti di ChatGPT ci sarebbe anche un amico di Cristiano Ronaldo.

Oltre a Instagram, Emily Pellegrini è presente anche (e soprattutto) su Fanvue, piattaforma simile a Onlyfans. Qui le immagini di Emily sono esplicite.

Guadagnati 10mila dollari in 6 settimane

Tramite le sottoscrizioni su Fanvue, che costano 9 dollari al mese (4,5 con lo sconto), la creatrice ha dichiarato di aver incassato 10mila dollari nel giro di 6 settimane.

Al momento fra foto e video sulla piattaforma ci sono quasi 340 contenuti.

La sua creatrice starebbe anche pensando di sfruttare Emily Pellegrini per sponsorizzazioni con brand di moda.