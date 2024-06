Al via il processo per il figlio del presidente americano Hunter Biden: i capi d'accusa e il caso del laptop

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A breve distanza dalla condanna di Donald Trump è iniziato a Wilmington in Delaware il processo contro Hunter Biden, figlio del presidente americano, accusato di violazione delle norme sulla detenzione di armi. Biden avrebbe acquistato e conservato un’arma mentre era tossicodipendente, dichiarando il falso, e rischia fino a 25 anni di carcere.

Hunter Biden a processo: i capi d’accusa per il figlio del presidente Usa

Il figlio del presidente degli Stati Uniti è accusato di tre violazioni delle norme sulla detenzione di armi, per aver acquistato e conservato un’arma mentre era tossicodipendente e dichiarato il falso. Durante la prima udienza, è iniziata la selezione della giuria che dovrà decidere sulla sua colpevolezza.

Il processo, che durerà una o due settimane, vedrà la testimonianza di una decina di persone, tra cui tre ex fidanzate di Hunter Biden.

Hunter Biden si è dichiarato innocente e ha accusato la destra filo Trump di metterlo alla berlina

Tra le prove, le sue memorie “Beautiful Things: a memoir”, dove ammette i suoi problemi, e il suo laptop contenente foto sessualmente esplicite e mail compromettenti.

Se ritenuto colpevole di tutti e tre i capi d’accusa, Hunter Biden potrebbe essere condannato fino a 25 anni di carcere.

La difesa di Hunter Biden al processo

Il caso, avviato lunedì 3 giugno in tribunale, è gestito dal procuratore speciale David Weiss, incaricato dal Dipartimento della Giustizia per esaminare i vari procedimenti contro il 54enne figlio del presidente.

Hunter Biden si è dichiarato non colpevole di tutti e tre i capi d’accusa, nonostante abbia ammesso di aver avuto dipendenze da alcol, crack e cocaina.

L’imputato ha inoltre accusato i membri della destra filo Trump di averlo messo sotto i riflettori per i suoi problemi personali e di aver minato i suoi sforzi di ripresa.

Il figlio del presidente ha inoltre citato un negozio dove aveva portato il suo laptop per la riparazione, sostenendo che fosse stato manomesso per aggiungere informazioni compromettenti.

Cosa farà Joe Biden se il figlio sarà condannato

Il presidente Joe Biden ha dichiarato in giornata di provare un “amore sconfinato” per suo figlio. Tuttavia ha chiarito che in caso di condanna non perdonerà Hunter.

Il Presidente degli Stati Uniti avrebbe il potere di concedergli la grazia o ridurre la sua pena, ma ha già escluso, pertanto, di volerlo fare.

Negli Usa possedere un’arma quando si è tossicodipendenti è un reato federale: la sua amministrazione si è opposta alla battaglia contro la legge che proibisce ai tossicodipendenti di possedere armi, contraddicendo i legali di Hunter, secondo i quali la norma viola il secondo emendamento.