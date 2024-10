Al Pacino è quasi morto durante la pandemia Covid, il racconto dell'attore: "Ero a casa, non avevo battito"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Nel 2020, in piena pandemia di Covid, Al Pacino sarebbe quasi morto. A rivelarlo è stato l’attore stesso, che durante due recenti interviste ha raccontato la tragica esperienza vissuta prima che i vaccini contro il Coronavirus fossero disponibili. Al Pacino, oggi 84enne, era stato colpito dal virus mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles e le sue condizioni si erano aggravate nel giro di pochi giorni.

Al Pacino quasi morto per Covid, la rivelazione

Nel corso di due interviste rilasciate a New York Times e People in occasione dell’uscita della sua autobiografia Sonny Boy: A Memoir, la star di Hollywood ha spiegato che il suo polso aveva smesso di pulsare per alcuni minuti, come confermatogli da una delle infermiere che lo avevano soccorso.

Al Pacino ha spiegato di essersi sentito “insolitamente male” dopo aver contratto il Covid, con la febbre in salita e il corpo disidratato.

Fonte foto: ANSA Al Pacino sul palco durante la 96ª cerimonia annuale degli Oscar, nel marzo 2024

“Dicevano che il mio battito non c’era più – ha raccontato – È stato come dire, prima sei qui, poi non lo sei. Ho pensato: ‘wow, non ti restano nemmeno i tuoi ricordi, non ti resta niente'”.

L’esperienza di pre-morte

Tutto a un tratto, l’interprete di Scarface e de Il Padrino avrebbe perso conoscenza, sperimentando quella che viene chiamata pre-morte. Poi sarebbe avvenuto il risveglio, come per miracolo, sul letto circondato dai medici.

“Avevano questi abiti – prosegue il divo – che sembravano provenire dallo spazio o qualcosa del genere. È stato sconvolgente riaprire gli occhi e vederli. Se ne stavano tutti attorno a me e tutti dicevano: ‘Si è ripreso. È qui‘”.

“Ho pensato di aver sperimentato la morte. Forse non è successo, non credo di essere davvero morto. Ma tutti pensavano che fossi morto. Come potevo essere morto? Forse ero svenuto. Non ho visto la luce bianca. Non c’era nulla dall’altra parte“, ha concluso.

Al Pacino padre a 83 anni

Dopo la tragedia sfiorata, nel 2023 Al Pacino è diventato (inaspettatamente) padre per la quarta volta.

L’attore avrebbe richiesto un test del dna all’ex compagna Alfallah Noor, pensando che la donna stesse cercando di truffarlo in quanto i medici gli avevano detto che non avrebbe più potuto procreare.

Al Pacino, che aveva già 3 figli, ha così “superato” Robert De Niro, a sua volta diventato padre per la settima volta all’età di 79 anni.