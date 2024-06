Al G7 il compleanno di Olaf Scholz, il video di Giorgia Meloni e gli altri leader che cantano "Happy Birthday"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sicuramente ci sono posti peggiori in cui festeggiare il compleanno. A Borgo Egnazia, sede del G7, va in scena il siparietto dei leader che fanno gli auguri a Olaf Scholz venerdì 14 giugno, giorno in cui compie 66 anni. Prima della torta, i suoi omologhi – tra cui Giorgia Meloni, padrona di casa – hanno intonato anche la celebre Happy Birthday.

Una settimana dopo il pesante risultato raccolto dal suo partito alle elezioni Europee, l’Spd, Olaf Scholz è tornato a vivere un momento di relax tra un incontro e l’altro al vertice G7.

Prima della sessione di lavoro sulla migrazione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha guidato gli altri leader intonando Happy Birthday.

Tra i presenti c’era anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Scholz, allo scoccare della mezzanotte, aveva già festeggiato con il suo team e la moglie, Britta Ernst, mangiando la torta.

Terminato il vertice, come riporta l’Adnkronos, il cancelliere volerà in Svizzera per il summit sull’Ucraina prima di far ritorno a Berlino, dove lo attende un clima politico abbastanza incandescente.