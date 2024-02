Agricoltori e trattori in marcia su Sanremo 2024: le accuse alla Rai e Amadeus, il retroscena sul comunicato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

La grande manifestazione prevista a Roma per il 9 febbraio salta per “non incrinare il grande appoggio sino a oggi avuto dai cittadini”, ma resta ferma la decisione di portare i trattori a Sanremo 2024. Gli agricoltori in protesta chiedono di poter leggere il proprio appello sul palco del Festival, ma non c’è accordo con Rai e Amadeus.

L’invito di Amadeus e le accuse alla Rai

Durante la conferenza stampa che ha anticipato la prima serata del Festival di Sanremo 2024, tenutasi martedì 6 febbraio, Amadeus aveva dichiarato: “Io ho aperto le porte e non torno indietro”.

Il direttore artistico della kermesse si era detto disponibile ad accogliere gli agricoltori in protesta sul palco dell’Ariston, per poi specificare: “Nessuno mi ha chiamato, devono contattare la Rai, bisogna capire chi parlerà e come, poi valuteremo”.

Fonte foto: ANSA I trattori in marcia verso il centro di Sanremo

Dura la risposta di Filippo Goglio, portavoce del comitato Riscatto Agricolo di Melegnano, che a LaPresse ha dichiarato: “Non c’è stato nessun contatto anzi ci hanno snobbato, senza tener conto della fatica che abbiamo fatto ad andare giù a Sanremo, dietro suo invito”.

La Rai, dal canto suo, fa sapere di non aver avuto alcun contatto con le associazioni di agricoltori.

Gli agricoltori sul palco di Sanremo 2024?

Una nota diffusa da via Mazzini, faceva sapere che un comunicato “condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano” sarebbe stato letto sul palco dell’Ariston da Amadeus.

I manifestanti, però, rappresentati da Goglio dicono altro: “Abbiamo scritto un comunicato ma non lo abbiamo consegnato ad Amadeus perché vorremmo leggerlo noi sul palco”.

In dubbio, dunque, una rappresentanza – seppur mediata – della protesta dei trattori nel teatro Ariston: “Se non c’è apertura in tal senso, lui non leggerà niente” conclude il portavoce di Riscatto Agricolo.

I trattori in marcia verso la città dei fiori

Mentre tra la Rai e le associazioni di agricoltori aumenta la tensione, una decina di trattori ha raggiunto la città di Sanremo.

I manifestanti a bordo dei mezzi agricoli hanno installato un presidio a poche centinaia di metri dal teatro del Festival, autorizzato dalle 13 alle 17 di venerdì 9 febbraio.

Un’altra ventina di trattori sarebbe partita in mattina da Mondovì per raggiungere Sanremo: “Sanremo chiama, Cuneo risponde” si legge sui cartelli appesi.