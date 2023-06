Aggredito da un cinghiale nel giardino di casa a Gavardo vicino Brescia: 40enne salvato dal suo cane

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Aggredito alla gamba da un cinghiale nel giardino di casa. È quello che è accaduto a un uomo di 40 anni, nella serata di domenica 4 giugno, a Gavardo in provincia di Brescia. Tanta la paura per l’incontro ravvicinato con l’animale che si aggirava nella zona di Sopraponte, dove è avvenuta l’aggressione. Ad allontanare il cinghiale prima che potesse sferrare un altro attacco è stato il cane del 40enne. L’uomo, caduto per terra, si è anche fratturato due dita della mano finendo all’ospedale di Gavardo.

L’incontro con il cinghiale

La disavventura ha visto coinvolto, suo malgrado, un 40enne bresciano. Nella serata di domenica 4 giugno, l’uomo aveva raggiunto la zona di Sovraponte, al confine con Vallio Terme.

Il 40enne voleva controllare che il maltempo non avesse procurato danni o allagamenti e che i suoi animali fossero al sicuro nei recinti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Gavardo, in provincia di Brescia, dove l’uomo è stato aggredito da un cinghiale

È in quel momento che un cinghiale si è avvicinato all’uomo. Il 40enne, infatti, ha raccontato al ‘Corriere della Sera’ di Brescia che all’improvviso si è ritrovato davanti l’animale.

I momenti dell’aggressione improvvisa

Probabilmente il tempo di avvertire paura non è stato molto, perché il cinghiale ha subito aggredito il 40enne colpendolo alla gamba.

L’aggressione davanti casa ha buttato per terra l’uomo che, nella caduta, si è anche rotto due dita della mano. A evitare che la situazione potesse aggravarsi è stato l’intervento del cane della vittima che sarebbe riuscito ad allontanare il cinghiale.

A quel punto l’uomo si è chiuso in casa, spaventato e ferito. Subito dopo, infatti, si è recato presso l’ospedale di Gavardo per farsi medicare.

Cinghiali a spasso: da Roma alla spiaggia di Camogli

L’uomo ha raccontato che da mesi i cinghiali stanno causando danni alle recinzioni della zona. Sono diversi, infatti, gli avvistamenti di cinghiali nelle aree del bresciano.

La presenza di animali in città ormai è sempre più diffusa. E non si tratta certo di un fenomeno che interessa solo Roma, seppure nella Capitale non si contino le segnalazioni di cinghiali a spasso per le strade.

Meno di un mese fa, proprio a Roma un uomo è stato aggredito da un cinghiale mentre passeggiava con i sui cani.

A inizio giugno, invece, una famiglia di cinghiali si aggirava indisturbata a San Fruttuoso di Camogli, in provincia di Genova. A immortalare la scena è stato un video diffuso sui social in cui si osserva il piccolo branco passeggiare sulla spiaggia piena di bagnanti.