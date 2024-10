Aggredita e uccisa dal montone entrato in giardino a Frosinone, 77enne morta per le testate subite

Uccisa per le cornate ricevute da parte di un montone che si è introdotto nel cortile di casa sua. Una donna di 77 anni è morta a Frosinone in seguito a quella che non sembra altro che una tragica fatalità, sorpresa dall’animale mentre era impegnata in alcune attività di giardinaggio.

La vicenda a Frosinone

L’episodio è avvenuto in una zona di campagna alla periferia di Frosinone, nella proprietà della vittima in via Selva Casilina. La donna stava effettuando alcuni lavori di manutenzione nel giardino di casa quando il montone si è intrufolato nella sua abitazione, in circostanze ancora da chiarire, e l’ha caricata.

La 77enne sarebbe stata colpita alle spalle dalle corna dell’ariete: i fendenti avrebbero provocato gravi lesioni alla schiena della vittima, tali da non lasciarle scampo.

La zona di campagna alla periferia di Frosinone dove si trova l’abitazione della 77enne, uccisa da un montone che l’ha aggredita in giardino

L’attacco del montone

Inutile l’intervento sul posto del personale sanitario dell’Arer 118: nonostante i tentativi ripetuti di rianimarla, la donna sarebbe morta sul colpo e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dopo l’attacco l’animale è scappato, facendo perdere le sue tracce nelle campagne circostanti. Del caso si stanno occupando i carabinieri di Frosinone, che stanno cercando di individuare il montone e di ricostruire le circostanze che hanno portato all’accaduto.

Il magistrato di turno alla Procura di Frosinone ha concesso il nulla osta ai funerali, autorizzando la restituzione della salma ai familiari.

Il precedente

Un episodio simile è avvenuto lo scorso maggio sempre nelle campagne del Frusinate, ad Amaseno, dove un’anziana allevatrice è morta incornata da una bufala.

La donna era stata ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma per le gravi lesioni subite al collo e all’addome provocate da una delle sue bestie, che stava sistemando nel recinto, quando improvvisamente è stata attaccata.