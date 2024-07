Aeroporto Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, parola ai milanesi: il video della reazione dei cittadini

L’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi continua a far discutere. In un video in cui vengono intervistati alcuni milanesi, l’opinione più diffusa è che il Cavaliere sia una figura che non rappresenta al meglio l’Italia. E c’è chi propone delle alternative.

Malpensa-Berlusconi, l’opinione dei milanesi

Alanews ha intervistato alcuni cittadini e ciò che emerge con chiarezza è che i milanesi bocciano la scelta annunciata dal ministro Matteo Salvini.

Ma quali sono le ragioni della contrarietà all’intitolazione dell’aeroporto all’ex presidente del Consiglio? Uno ragazzo spiega:

Sono totalmente contrario. Berlusconi ha fatto il bello e il cattivo tempo in Italia, si può valutare positivamente per i suoi successi imprenditoriali ma negativamente per come sono stati raggiunti.

Il video sul nuovo nome dell’aeroporto

Secondo un’altra persona intervistata, Berlusconi “non è una figura esemplare” e “senz’altro c’erano nomi più adatti“.

Anche un argentino che ha vissuto per 10 anni a Milano boccia senza mezze misure la nuova intitolazione dell’aeroporto: “Quando l’ho sentito per la prima volta – spiega – ho pensato si trattasse di una barzelletta“.

E ancora: “Non mi piace l’idea di accogliere la mia famiglia o gli amici che mi vengono a trovare in un aeroporto con quel nome, è vergognoso“.

Il fronte del no: Pd, 5 Stelle, Avs e il sindaco Sala

I gruppi del Movimento 5 Stelle, del Pd e di Avs hanno chiesto un’informativa urgente alla Camera riguardo la decisione di intitolare l’aeroporto a Berlusconi.

Antonino Iaria del M5S ha criticato l’iniziativa, affermando che contribuisce a un revisionismo storico inaccettabile.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso perplessità sull’iter decisionale, evidenziando la mancanza di consultazione con la società che gestisce l’aeroporto e criticando la decisione unilaterale del presidente di Enac.

Sala ha sottolineato che il problema non è emotivo ma razionale, lamentando la mancanza di rispetto per le corrette procedure e i rapporti istituzionali.