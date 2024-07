L'aeroporto di Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi, ok dell'Enac: annuncio di Salvini, ma è polemica

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi, manca soltanto l’assenso di Matteo Salvini, e il ministro dei Trasporti è pronto per dare l’ok. A riferirlo è lo stesso leader del Carroccio nel corso del Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa. La notizia è arrivata dopo l’ok dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. A opporsi alla decisione è il Movimento 5 Stelle, che ha parlato di “incapacità di questa maggioranza”.

L’aeroporto di Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

Come detto in apertura, l’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi. A mettere nero su bianco l’iniziativa è il consigliere regionale Manfredi Palmieri di Lombardia Migliore, che in un ordine del giorno ha messo d’accordo Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi Moderati.

Nel testo, Palmieri ha riassunto la storia imprenditoriale del Cav, ricordandolo dalla fondazione di Milano 2 a Fininvest, la creazione di Mediaset e l’acquisto del Milan, fino al successo editoriale con Mondadori.

Fonte foto: ANSA L’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi. La conferma di Matteo Salvini: “L’ultima parola è del ministro dei Trasporti, che darà l’ok”

Palmieri ha poi ricordato il “contribuito alla modernizzazione del Paese, delle istituzioni e della società” operato da Berlusconi, peculiarità che sono state riconosciute “da gran parte del quadro politico, imprenditoriale e sociale italiano e mondiale”.

Per questo il primo firmatario chiede che la giunta si impegni per “commemorare e ricordare Silvio Berlusconi quale lombardo al pieno servizio delle istituzioni a cui oggi le istituzioni sono riconoscenti”.

La dichiarazione di Matteo Salvini

Come scritto in apertura, la conferma da Matteo Salvini è quasi certa. Lo ha detto lo stesso leader del Carroccio nel corso del suo intervento al Forum in Masseria organizzato da Bruno Vespa a Manduria (Taranto).

L’ok del cda dell’Enac è arrivato venerdì 5 luglio. A tal proposito Salvini ha detto: “Siccome l’ultima parola è del ministro dei Trasporti, penso proprio che il ministro dei Trasporti darà l’ok”.

M5S: “Incapacità della maggioranza”

A votare contro l’ordine del giorno sono stati il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e il Partito Democratico. Lega, Lista Fontana e Terzo Polo non hanno partecipato al voto. Lo scrive Milano Today.

Il dissenso trova espressione in Nicola Di Marco, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che ha commentato dicendo che in giunta è stato presentato “un Odg, prima presentato con parere negativo dalla Giunta e dal Relatore” che poi sarebbe stato reso “di nuovo votabile” con l’arrivo di “Romano la Russa”, il quale avrebbe “trasformato miracolosamente il parere della Giunta da contrario a favorevole”.

Eventi, questi, che secondo Di Marco avrebbero “finalmente spalancato la finestra sull’incapacità di questa maggioranza e la sua inadeguatezza”. Infine, il capogruppo M5s ha parlato di “spettacolarizzazione” della figura di Silvio Berlusconi.