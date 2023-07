Aereo ultraleggero caduto a Rieti, morto ex procuratore Paolillo: pilota esperto, indagò su piazza Fontana

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

L’ex procuratore Ugo Paolillo, 83 anni, noto per essere stato il pm a condurre le primissime indagini sulla strage di Piazza Fontana, è morto precipitando con un aereo ultraleggero nella sua Rieti. Il magistrato e pilota esperto era ai comandi del motoaliante che si è schiantato intorno alle 13, a poca distanza dall’aeroporto Ciuffelli da cui era decollato poco prima.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti “ha improvvisamente perso quota per poi impattare al suolo all’interno delle pertinenze di una privata proprietà in quel momento priva di occupanti all’interno”.

Fonte foto: Vigili del Fuoco I resti dell’aliante precipitato a Rieti con ai comandi l’ex pm Ugo Paolillo

Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Rieti, le prime fasi di ricerca sono state indirizzate all’individuazione dell’esatto luogo di impatto del motoaliante, in località Quattro Strade, non lontano dall’aeroporto Ciuffelli. Individuato il velivolo i Vigili del fuoco hanno dato luogo alle attività di soccorso e messo in sicurezza il resti dell’aereo. Paolillo era l’unica persona a bordo e sarebbe morto nell’impatto.

Gli accertamenti

Intervenuti sul posto anche il personale medico del 118, dell’aeroporto di aviazione Ciuffelli i carabinieri, la polizia. In fase di accertamento le cause dell’incidente aereo: data la grande esperienza di volo di Paolillo non si esclude il malore.

"Esprimo dolore e sgomento per la tragedia che si è consumata oggi nella zona di Quattro Strade con lo schianto di un aliante che ha provocato la morte dell'ex procuratore Ugo Paolillo. Rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze dell'Amministrazione comunale e della comunità reatina". Così il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi

Chi era Ugo Paolillo

Nella sua lunga carriera l’ex pm Ugo Paolillo ha assunto diversi incarichi giudiziari di rilievo. Ex procuratore della Repubblica di Rieti ed ex consigliere della Corte d’Appello dell’Aquila, il 12 dicembre 1969 era di turno alla procura di Milano e condusse le prime indagini sulla strage di piazza Fontana.

Come ricorda la stampa locale, Paolillo era da sempre un grande appassionato di volo a vela, di cui è stato due volte campione italiano, ed è stato protagonista anche di diverse imprese ai comandi degli alianti, come un volo sulla distanza di 1000 chilometri ai comandi di un aliante Nimbus, senza mai atterrare. Una passione che aveva portato avanti anche dopo essere andato in pensione.