Aereo si schianta in mare a due passi dalla riva durante una gara tra bagnini: il video dell'incidente

Panico in spiaggia. Un aereo, che trainava uno striscione, si è schiantato nell’oceano durante una gara di salvataggio tra bagnini ad Huntington Beach, nota località della California meridionale. Un portavoce della Guardia Costiera ha detto che il pilota è stato salvato dopo che l’aereo si è schiantato a circa 27 metri dalla riva.

L’incidente è avvenuto venerdì 22 luglio.

Oltre al pilota, fortunatamente non c’era nessun altro a bordo, ma soprattutto non c’era nessuna persona in quella zona del mare.

Alcuni testimoni hanno detto che i bagnini impegnati nella gara si sono tuffati immediatamente in acqua verso l’aereo, pochi istanti dopo che il velivolo è finito in acqua.

Secondo le prime informazioni, il pilota è stato portato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per capire le cause dell’incidente.

Nel video, diventato virale sui social, si vede l’aereo galleggiare fino alla riva, trascinato dalle onde. Pochi giorni fa, invece, un aereo era precipitato a terra, ma rallentato dalla mossa geniale del pilota: l’apertura di un paracadute.