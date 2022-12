Aereo si schianta al suolo in fase di atterraggio: il caccia plana delicatamente poi rimbalza. Salvo il pilota

Incidente aereo per un jet da guerra modello F-35B Lightning II. Durante la manovra di atterraggio qualcosa è andato storto e il pilota non è riuscito a tenere dritto l’aereo, che ha iniziato a girare su sé stesso sbattendo contro la pista d’atterraggio. Il pilota è riuscito a salvarsi.

Il fatto è avvenuto alla base militare di Fort Worth, nel Texas. Un video amatoriale ha immortalato la scena e nel giro di poche ore le immagini hanno fatto il giro dei social network.

Non sono ancora note le cause alla base dell’incidente. Il jet, prodotto dall’azienda Lockheed Martin, è fra i modelli più avanzati nell’ambito dell’aeronautica bellica ed ha un costo di 100 milioni di dollari.

VIDEO / INCIDENT: Lockheed Martin F-35B Lightning II on a test flight crashed after landing at NAS JRB Fort Worth, Tx. yesterday (the Lockheed factory is located adjacent to the base). The pilot can be seen ejecting from the aircraft.https://t.co/o6chTfa3F8

