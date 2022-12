Aereo militare precipitato a Trapani, il pilota è morto nell'impatto: ritrovato il corpo. Chi è la vittima

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

È stato individuato nella notte il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37esimo Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di martedì 13 dicembre a pochi chilometri dall’aeroporto militare di Birgi. Il velivolo stava rientrando alla base dopo una missione di addestramento. Per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato al suolo poco prima dell’atterraggio.

Chi era il pilota del caccia precipitato a Trapani

La vittima della tragedia è il Capitano Fabio Antonio Altruda, 33enne originario di Caserta. Era entrato in Aeronautica militare con il corso regolare Ibis 5/o dell’Accademia aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota ‘combat ready’ su velivolo Eurofighter, in servizio al 37esimo Stormo di Trapani dal 2021, aveva maturato centinaia di ore di volo. Aveva preso parte anche a operazioni oltreconfine, in attività di air policing Nato.

Il corpo di Altruda è stato ritrovato nei pressi di alcuni rottami del velivolo militare nella zona di Locogrande, a poca distanza a nord di Marsala. I resti del caccia sono finiti dopo l’impatto al suolo anche a diverse centinaia di metri di distanza tra loro, provocando piccoli focolai sparsi.

Fonte foto: ANSA Eurofighter in volo durante l’esercitazione Falcon Strike 2022

I genitori del giovane Ufficiale morto nell’incidente sono stati informati dall’Aeronautica, la quale ha riferito che il Capo di Stato Maggiore e Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell’intera Forza Armata, “si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio“.

Aperta un’inchiesta

Sul caso l’Aeronautica militare ha aperto un’inchiesta di sicurezza del volo. All’addestramento finito in tragedia, oltre al caccia precipitato, aveva preso parte anche un altro Eurofighter. I due monoposto viaggiavano leggermente distanziati tra loro.

Secondo quanto si apprende la base non ha ricevuto alcuna segnalazione di avarie o problemi e dal velivolo che si è schiantato al suolo non sarebbe partito l’Sos. Non è ancora chiaro se il Capitano Altruda si sia lanciato fuori dalla cabina mentre precipitava. L’impatto è avvenuto in una zona agricola e non ha provocato danni.

Il cordoglio del ministro Crosetto

A seguito del tragico fatto il ministro Guido Crosetto ha voluto esprimere a nome suo e della Difesa “i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del capitano pilota Fabio Antonio Altruda”. “Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita”, ha aggiunto, spiegando anche che la famiglia della vittima e i suoi affetti più cari “non saranno mai lasciati soli”.