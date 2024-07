Aereo costretto all'atterraggio d'emergenza a Malpensa dopo aver strisciato la cosa in pista: la ricostruzione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un Boeing 777 della compagnia aerea cilena Latam è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 15 del 9 luglio, a seguito di un tail strike durante la fase di decollo. L’aereo, diretto a San Paolo in Brasile, era partito dallo scalo lombardo intorno alle 13.

Atterraggio d’emergenza a Malpensa

Per cause ancora da accertare, l’aereo ha urtato la pista con la coda durante la rotazione, causando la dispersione di detriti.

Per precauzione il pilota ha fatto rientrare l’aereo a Malpensa, dove è atterrato senza incidenti. Come riporta Il Giornale, a bordo non si sono registrati feriti tra i passeggeri e l’equipaggio.

I passeggeri sono stati imbarcati su un altro volo per San Paolo

L’incidente ha provocato il temporaneo blocco dell’aeroporto di Malpensa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della pista.

I voli successivi hanno subito dei ritardi, che sono stati smaltiti nel corso della serata.

Le indagini sull’aereo

Le indagini sull’incidente sono in corso da parte delle autorità competenti per determinare la causa esatta del tail strike.

Secondo le prime ipotesi, potrebbe essersi trattato di un errore umano nella gestione della strumentazione.

Il velivolo è stato sottoposto a controlli tecnici da parte del personale dell’aeroporto e della compagnia aerea. I passeggeri sono stati poi imbarcati su un altro volo per San Paolo.

I precedenti a Milano e a Fiumicino

L’incidente del 9 luglio è il secondo che coinvolge un Boeing 777 in Italia negli ultimi giorni.

Il 6 luglio, un altro 777 della compagnia aerea Delta Air Lines è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Roma Fiumicino a causa di un problema al motore.

E ancora, il 17 maggio è stato necessario un altro atterraggio d’emergenza a Malpensa: il volo, diretto a Istanbul, poco dopo il decollo è stato costretto a rientrare in aeroporto sono stati notati a causa del fumo che usciva da uno dei motori.