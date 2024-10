Adriano Panzironi a processo, chiesti 2 anni e 8 mesi per il guru della dieta che promette di vivere 120 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Guai all’orizzonte per Adriano Panzironi, guru televisivo della dieta che promette di “vivere 120 anni”. Il 52enne romano è finito sotto processo al Tribunale di Roma per esercizio abusivo della professione medica. Panzironi era già stato radiato dall’Ordine dei giornalisti.

Chi è Adriano Panzironi

Alcuni anni fa il suo libro Vivere 120 anni. La verità che nessuno vuole raccontarti aveva scalato le classifiche ed era in breve tempo diventato un best seller. Al primo libro ne erano poi seguiti altri, tutti sullo stesso filone.

Adriano Panzironi, dal canale televisivo Life 120 channel, continuava a dispensare consigli alimentari. La notorietà l’aveva raggiunta anni prima tramite importanti programmi televisivi nazionali ed eventi ai quali partecipavano migliaia di persone.

L’anno scorso Panzironi era stato radiato dall’Ordine dei giornalisti per avere continuato a vendere cure non riconosciute dall’Ordine dei medici attraverso i più svariati canali. Ai tempi della pandemia, l’Agcom intervenne per bloccare le trasmissioni di Panzironi.

La richiesta della procura

Al termine della sua requisitoria, il pm Francesco Paolo Marinaro della Procura di Roma ha chiesto per Panzironi 2 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 40.000 euro di multa. Una pena di minore entità è stata chiesta per il fratello, che gestiva la parte amministrativa.

Il pm ha inoltre richiesto la confisca di tutti gli integratori e di tutti i libri firmati da Adriano Panzironi venduti sul territorio nazionale.

Tramite pubblicazioni, trasmissioni, eventi e una efficace strategia di comunicazione, Adriano Panzironi si era creato un gruppo di “seguaci fedeli alla sua divulgazione in materia di stile di vita”, ha spiegato il pm in aula.

Panzironi – è stato aggiunto – era riuscito a conquistarsi la loro fiducia “utilizzando termini semplici per descrivere temi complessi”.

Parte del successo economico per l’accusato derivava dalla vendita di vari integratori alimentari che avrebbero procurato ai fratelli ingentissimi guadagni.

La richiesta del pm, di fatto, non si tradurrà in una reclusione vera e propria dal momento che sotto i 4 anni di carcere la giustizia è orientata e infliggere pene alternative.

Le parti civili

Nel processo, fra le parti civili, ci sono l’Ordine dei Giornalisti e alcuni Ordini dei Medici tra i quali quello di Roma e quello di Venezia.

L’avvocato Paola Bosio, che rappresenta l’Ordine dei medici della Provincia di Venezia, ha chiesto un risarcimento di 100.000 euro per danno d’immagine alla professione e concorrenza sleale e una provvisionale di 50.000 euro.