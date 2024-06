Adele Baldassarre morta a Scandiano nel sonno a 16 anni, era una cantante: trovata nel letto dalla madre

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Adele Baldassarre, giovane cantante di 16 anni, è stata trovata morta nel sonno nella sua abitazione di Scandiano. La tragica scoperta è avvenuta nella mattina di mercoledì, quando la madre ha notato che Adele non si era alzata per andare a scuola.

Giovane muore nel sonno

Adele Baldassarre è deceduta improvvisamente nel sonno nella notte tra martedì e mercoledì a Scandiano. La sera precedente, Adele si era coricata prima del solito a causa di una forte stanchezza. La madre ha trovato la figlia senza vita nel letto, quando è andata a svegliarla per andare a scuola.

Fonte foto: Tuttocittà.it 16enne trovata morta a Scandiano: si chiamava Adele Baldassarre

L’intervento dell’automedica è stato immediato, allertata dai genitori, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Il corpo della giovane si trova all’obitorio del Santa Maria Nuova in attesa di ulteriori accertamenti per chiarire le cause della morte.

Chi era Adele Baldassarre?

Adele Baldassarre frequentava il liceo musicale a Modena e nutriva una grande passione per la musica. Aveva infatti già pubblicato un singolo come cantautrice e sognava una carriera nel mondo della musica. Originaria del Basso Polesine, la sua famiglia si era trasferita a Scandiano cinque anni fa. La madre, Federica Zanellato, è una maestra di sostegno presso le scuole elementari locali, mentre il padre è un pizzaiolo e cuoco.

La famiglia di Adele è conosciuta anche per la passione per la musica: Federica fa parte della corale parrocchiale locale. Anche la zia di Adele è una cantante, così come lo zio che fa il tenore.

Quali sono le cause della morte?

Le cause della morte di Adele Baldassarre non sono ancora chiare. Saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare cosa possa aver causato il decesso improvviso della giovane. La famiglia attende i risultati delle indagini per ottenere risposte sulla tragica perdita.

I funerali di Adele saranno celebrati a Scandiano, come dichiarato dalla famiglia Zanellato, non appena verrà dato il nulla osta dagli inquirenti.