Trova la figlia a letto con lo zio e lo butta dalla finestra: 40enne in manette dopo le minacce alla 16enne

Un 40enne è finito in manette ieri martedì 4 giugno dopo aver minacciato con una lametta la figlia 16enne su un bus e aver gettato dalla finestra lo zio della giovane pochi giorni prima per averlo trovato nel letto con lei. La vicenda si è svolta in provincia di Viterbo. La ragazza ha chiamato la polizia in seguito all’episodio, verificatosi sull’autobus che lei prende ogni mattina per andare a scuola. L’uomo è accusato di maltrattamenti e tentato omicidio.

Arrestato 40enne per le minacce alla figlia 16enne con una lametta

In provincia di Viterbo un 40enne è stato arrestato ieri, martedì 4 giugno, dopo le minacce alla figlia 16enne con una lametta sull’autobus che lei prende ogni giorno per andare a scuola.

La minorenne ha chiamato la polizia dopo aver trovato il padre sul bus verso la scuola, episodio culminato con una lite che ha portato l’uomo a estrarre una lametta e brandirla come un coltello per minacciarla.

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine e il fermo dell’uomo, la cui perquisizione ha portato all’individuazione della lametta, la giovane ha ricostruito l’accaduto raccontando quanto avvenuto giorni prima con lo zio.

Trova la figlia a letto con lo zio e lo butta dalla finestra

Lo scorso 24 maggio, stando alle parole della 16enne, il padre tornando a casa l’avrebbe trovata nel letto con lo zio 35enne, con cui però la giovane sostiene non stesse succedendo nulla.

“Stavamo solo dormendo”, avrebbe detto alla polizia secondo quanto riporta RomaToday, riferendo di come il padre infuriato non le abbia creduto e buttato dalla finestra l’altro uomo, che sarebbe così caduto da un’altezza di 3 metri.

Il 35enne è stato successivamente ricoverato con 39 giorni di prognosi per fratture a entrambi i malleoli al Sant’Andrea di Roma, da dove avrebbe confermato quanto raccontato dalla ragazza.

Il padre della 16enne in carcere

Ora il padre della 16enne si trova in arresto presso il carcere di Regina Coeli, dove dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio.

La giovane ha rilasciato le dichiarazioni su quanto accaduto con il padre 40enne in audizione protetta presso il commissariato di Prati, a Roma.

