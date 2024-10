Addio a Holden Trent ed è mistero sulla causa della morte: il calciatore americano era in terapia intensiva

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Holden Trent, calciatore del Philadelphia Union, è scomparso improvvisamente a soli 25 anni lasciando molti interrogativi sulla causa della sua morte. L’evento ha sconvolto il mondo del calcio statunitense: il giovane portiere era stato ricoverato in terapia intensiva, ma né il club, né la famiglia hanno rilasciato ulteriori specifiche in merito. Nato nel 1999, Holden sognava di sfondare in Major League Soccer, il massimo campionato calcistico statunitense, dopo la trafila attraverso le compagini universitarie e l’approdo a Philadelphia.

La morte di Holden Trent: la causa resta ignota

Il mondo dello sport statunitense si interroga per la morte inspiegabile di Holden Trent, avvenuta senza una causa plausibile per un atleta che si trovava nel pieno del vigore atletico, a soli 25 anni.

Il giovane portiere è morto sabato 26 ottobre, in seguito a un improvviso ricovero in ospedale, le cui ragioni non sono state chiarite. Holden è stato curato nelle ultime ore a Philadelphia, nel reparto di terapia intensiva, ed è tutto ciò che si sa sul dramma che lo ha colpito.

Non si conoscono altri particolari significativi sulla vicenda: il decesso del 25enne è stato confermato dal suo club, il Philadelphia Union, così come dalla famiglia che ha diffuso la notizia attraverso i social.

Chi era Holden Trent

Holden Trent era considerato un portiere di buone prospettive. Classe 1999, nutriva ambizioni importanti, sognando un debutto di successo nella Major League Soccer e forse, un giorno, la possibilità di distinguersi con la nazionale.

La sua carriera, tutta giocata negli Stati Uniti, lo aveva visto passare per squadre universitarie, fino a essere selezionato con fortuna nel “draft” dai Philadelphia Union.

Sebbene ancora in attesa del suo primo ingresso ufficiale nella Mls, Trent sperava che l’occasione giusta arrivasse a breve. Tuttavia, il suo viaggio si è bruscamente interrotto nella maniera più imprevedibile.

Il cordoglio del club e della Mls

“Siamo sconvolti dalla straziante scomparsa di Holden Trent. Sebbene fosse un giocatore meraviglioso e un agguerrito avversario, era soprattutto un figlio, un fratello, un fidanzato e un compagno di squadra devoto che rendeva migliori coloro che lo circondavano” si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal suo club, il Philadelphia Union.

“Incarnava il vero significato di determinazione, dedizione e perseveranza, e ci mancherà profondamente. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, alla sua fidanzata e ai suoi amici. Per rispetto degli amici e della famiglia di Holden, non ci saranno ulteriori dichiarazioni in questo momento e chiediamo che la loro privacy sia rispettata mentre sono in lutto”.

Anche la Mls si è unita al cordoglio con una nota ufficiale. “Trent, un giovane portiere dal futuro luminoso, ha dimostrato ogni giorno determinazione e professionalità, contribuendo all’affiatato reparto dei portieri di Philadelphia. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua fidanzata, alla sua famiglia e ai suoi amici, ai suoi compagni di squadra e all’intera comunità del Philadelphia Union. La MLS si sta coordinando con il club per fornire ai giocatori e ai loro familiari le risorse e il supporto di cui hanno bisogno in questo momento tragico”.

L’annuncio della famiglia di Holden Trent

Sulla morte del calciatore vige il più stretto riserbo anche da parte della famiglia, che si è limitata ai ringraziamenti di rito. “Vogliamo ringraziare tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere in questo momento difficile” si legge nella nota affidata ai social.

“Holden è mancato questo pomeriggio circondato dalla sua famiglia e dai suoi amici. I dettagli sui servizi e la celebrazione saranno presto disponibili. La nostra famiglia è profondamente commossa nel vedere e provare l’amore che tutti voi avete per lui”.