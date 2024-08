Accoltellato il padre di Lamine Yamal a Matarò, è in gravi condizioni dopo una lite: tre uomini in arresto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mounir Nasraoui, padre del giovane calciatore del Barcellona Lamine Yamal, è stato ferito nella notte tra mercoledì e giovedì. L’aggressione, un accoltellamento avvenuto nel quartiere Rocafonda di Mataró, lo ha costretto in ospedale. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Can Ruti a Badalona, dove si trovava in condizioni gravi, ma stabili. La polizia, i Mossos d’Esquadra, hanno già effettuato tre arresti legati all’incidente, mentre le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche della vicenda.

L’aggressione nel parcheggio a Mataró

L’incidente si è verificato intorno alle 22:30 tra mercoledì 14 e giovedì 15 agosto in via Frank Marshall, nel quartiere Rocafonda. Secondo quanto ricostruito, Mounir Nasraoui stava passeggiando con il suo cane quando è stato avvicinato da un gruppo di persone.

L’aggressione sarebbe stata la conseguenza di una lite avvenuta poco prima, durante la quale qualcuno avrebbe lanciato acqua dal balcone nei confronti dell’uomo.

Fonte foto: ANSA Il padre di Lamine Yamal è stato aggredito a Matarò: le indagini hanno portato a 3 arresti

La situazione è degenerata rapidamente, culminando in una violenta lite che ha visto l’uomo subire diverse pugnalate.

Indagini: tre arresti

Gli agenti dei Mossos d’Esquadra sono intervenuti sul luogo dell’incidente, dove hanno avviato un’indagine approfondita.

Grazie alle testimonianze raccolte dai residenti e ai riscontri ottenuti sul posto, la polizia è riuscita a identificare e arrestare tre sospetti ritenuti coinvolti nell’aggressione con coltello (dopo l’aggressione a Londra, è alta la tensione).

Le forze dell’ordine, in collaborazione con la polizia locale di Mataró, stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e capire se l’attacco fosse premeditato o derivato da circostanze fortuite.

Chi è Lamine Yamal

Lamine Yamal è uno dei giovani talenti più promettenti del calcio spagnolo, attualmente in forza al Barcellona.

Nato nel 2007, Yamal ha rapidamente scalato le gerarchie del settore giovanile blaugrana, facendosi notare per le sue qualità tecniche e la sua maturità in campo, nonostante la giovane età.

Debuttando nella prima squadra a soli 15 anni, è stato subito considerato una delle stelle emergenti del calcio europeo.