Attacco con coltello a Londra a Leicester Square, ferite una 34enne e una bambina di 11 anni: uomo in arresto

Un nuovo attacco a colpi di coltello a Londra, nella centralissima Leicester Square: un uomo ha ferito una donna di 34 anni e una bambina di 11. Il panico si è diffuso fra le numerose persone presenti, soprattutto turisti. L’aggressore è stato immediatamente arrestato.

Accoltellamento a Leicester Square

La polizia londinese dichiara che al momento non ci sarebbero “altri sospettati”. Le due ferite sono state soccorse dai commessi di un negozio in attesa dell’arrivo delle ambulanze.

Non sono ancora note le condizioni delle due persone che sono state trasportate in ospedale: la polizia di Londra ha dichiarato su X che renderà noti gli sviluppi in un secondo momento.

12 agosto 2024, sangue sul marciapiede di Leicester Square a Londra.

L’attacco a Southport

Il nuovo attacco a coltellate arriva a Londra a distanza di due settimane dai fatti di Southport, quando tre bambine vennero pugnalate a morte e molte altre persone vennero ferite.

Allora la polizia arrestò un ragazzino di 17 anni di cittadinanza britannica ma nato da genitori di origini ruandese.

Le proteste

I fatti di Southport, amplificati e ingigantiti da una serie di fake news diffuse ad arte sul web, portarono a una serie di manifestazioni anti-migranti dell’estrema destra inglese, con centinaia di arresti in tutto il Regno Unito.

Gli accoltellamenti a Londra

Basandosi sui dati di Nhs Digital, il quotidiano The Guardian ha realizzato una statistica in merito agli attacchi con coltello nel Regno Unito.

Dall’analisi risulta che quasi 10,1 persone agni 100.000 residenti a Londra sono state ricoverate in ospedale dopo essere state aggredite con un coltello o un oggetto appuntito nel biennio 2022-2023. La statistica tiene unicamente conto dei ricorsi al pronto soccorso, quindi vengono esclusi tutti gli attacchi che non hanno portato a morti o a feriti.

I numeri rappresentano un leggero aumento rispetto al biennio 2021-2022, ma sono in calo rispetto al tasso di 12,3 persone accoltellate ogni 100.000 residenti nel biennio 2019-2020.

Statista, sito web tedesco che analizza i dati basandosi sulle fonti istituzionali, parla di oltre 15.000 accoltellamenti nella città di Londra nel 2023 e nell’anno ancora in corso. Il numero più basso nell’ultimo decennio si ebbe nel periodo 2015-2016 con poco più di 9.700 accoltellamenti. Da allora gli attacchi si sono moltiplicati.