Accoltellamento Southport, chi sono gli adulti che hanno provato a salvare i bambini

Una tragedia. Lunedì 29 aprile un 17enne ha aggredito 11 bambini, uccidendone 3 e ferendone 8. Il tutto a Southport, cittadina a nord di Liverpool. A difendere i piccoli ci avrebbero pensato alcuni adulti: due sarebbero attualmente ricoverati in gravi condizioni. Si tratterebbe, secondo la stampa locale, del 63enne Jonathan Hayes, che lavora di fronte al luogo dell’attacco, e della 35enne Leanne Lucas, insegnante di yoga, coadiuvata dalla collega Heidi Barlow.

Il racconto della moglie di Jonathan Hayes

Jonathan Hayes, 63 anni, è rimasto ferito nel tentativo di disarmare l’aggressore.

La moglie, Helen, al Telegraph ha spiegato che l’ufficio del marito si trova proprio di fronte all’edificio in cui è avvenuto l’attacco: “Ha sentito delle urla ed è uscito, ha visto l’aggressore, ha visto che aveva ferito un bambino e ha cercato di togliergli il coltello, ma è stato accoltellato alla gamba”.

Fonte foto: Getty Accoltellamento a Southport, il tributo alle vittime sul luogo dell’aggressione

La donna ha aggiunto che Hayes “è molto arrabbiato per non essere stato in grado di aiutare di più. Fisicamente starà bene, mentalmente non lo so“.

L’uomo è stato operato martedì 30 luglio alla gamba, dove ha rimediato una ferita “molto grande”.

Il gesto di Leanne Lucas e Heidi Barlow

Secondo il Daily Mail, l’altra donna adulta ferita dall’aggressore sarebbe Leanne Lucas, insegnante di yoga di Southport che gestisce Enlighten Kids Yoga, attraverso il quale ha organizzato un workshop di yoga e danza a tema Taylor Swift presso l’Hart Space, uno studio utilizzato per vari corsi.

Ex maestra di scuola elementare, è specializzata nell’insegnamento di yoga per famiglie e bambini.

La pagina Instagram di Enlighten Kids Yoga è stata inondata di messaggi e commenti, come ad esempio: “Il tuo coraggio ha toccato i cuori della nazione, stiamo tutti pregando per te e per le famiglie colpite”.

La donna avrebbe difeso i bambini a 10 minuti dalla fine del corso, dopo l’ingresso del 17enne armato.

Ad aiutare Leanne Lucas ci avrebbe pensato la co-organizzatrice del workshop, Heidi Barlow, anche lei rimasta ferita, fortunatamente non in maniera grave come la collega.

Quanti bambini erano al corso

I tre adulti, di fatto, hanno salvato 16 dei 25 bambini presenti.

Come stanno i bimbi feriti

Oltre ai 3 bambini morti, ce ne sono altri 8 feriti: di questi, 5 sarebbero in gravi condizioni.

Tutti hanno riportato ferite da taglio durante l’attacco a Southport.