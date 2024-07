A Southport vicino a Liverpool passanti accoltellati in strada, arrestato l'aggressore: feriti e un morto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In seguito a un “grave incidente” avvenuto questa mattina a Southport, nei pressi di Liverpool, un uomo è stato arrestato per aggressione armata: diversi i passanti accoltellati e numerosi i feriti, con la Polizia che ha fermato un uomo e sequestrato il coltello utilizzato. Uno degli accoltellati, un bambino, è morto.

Passanti accoltellati vicino Liverpool

Nella mattinata di oggi – lunedì 29 luglio 2024 – poco prima di mezzogiorno, un uomo è stato arrestato in seguito alla segnalazione di un accoltellamento avvenuto a Southport, a una trentina di chilometri da Liverpool, nella contea del Merseyside.

La Polizia ha definito l’accaduto “un grave incidente”, nel quale sono rimaste ferite diverse persone. Gli agenti hanno riferito, come riportato dalla BBC, di aver ricevuto numerose segnalazioni e di aver “arrestato un uomo e sequestrato un coltello”.

Fonte foto: Getty Ambulanze e Polizia a Southport, vicino Liverpool, dove diversi passanti sono rimasti feriti, tra i quali anche alcuni bambini, dopo essere stati accoltellati da un uomo ora arrestato

“Stiamo intervenendo per un grave incidente in Hart Street, Southport, a seguito di alcune segnalazioni di molteplici accoltellamenti, per i quali abbiamo inviato numerose risorse sul posto”, ha scritto su Facebook un portavoce del North West Ambulance Service.

Diversi feriti e un morto nell’aggressione

I paramedici accorsi sul luogo dell’aggressione hanno dovuto curare otto persone con ferite da taglio, tra le quali, come riferisce il Telegraph, ci sarebbero anche dei bambini. Uno di loro, dopo alcune ore, è morto.

Le vittime sono state trasportate all’Alder Hey Children’s Hospital, all’Aintree University Hospital e all’ospedale di Southport e Formby. Il North West Ambulance Service ha spiegato di aver “inviato sulla scena 13 ambulanze insieme a risorse specializzate del nostro Hazardous Area Response Team (HART), dell’Air Ambulance e dei Merit Doctors”.

La Polizia aveva già intimato ai residenti di chiudere a chiave porte e finestre dopo le segnalazioni di un uomo che “correva in giro accoltellando la gente” e, al termine delle prime operazioni di soccorso, dopo aver arrestato l’aggressore, un portavoce ha rilasciato una dichiarazione nella quale afferma che non vi è alcun ulteriore rischio per il pubblico.

Preoccupazione tra i politici e cittadini

Sebbene ci sia ancora molto da capire e da chiarire in quanto accaduto, sono già arrivate le prime dichiarazioni dei politici britannici. Yvette Cooper, ministra dell’Interno, ha scritto su X di essere “profondamente preoccupata per il gravissimo incidente di Southport”.

“Tutti i miei pensieri sono rivolti alle famiglie e ai cari delle persone colpite – prosegue poi Cooper – Ho parlato con il Commissario di Polizia e Criminalità del Merseyside per esprimere il mio pieno supporto alla Polizia e ringraziare i servizi di emergenza che sono intervenuti”.

Intanto diversi testimoni dell’aggressione, intervistati dalle testate locali, hanno riferito di essere “assolutamente terrorizzati, in preda al panico. È stato come una scena di un film dell’orrore, ma qualcosa di americano, non come la soleggiata Southport”.