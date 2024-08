A Ventotene frana la falesia nella zona del Belvedere: area transennata, l'erosione minaccia l'isola laziale

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ferragosto amaro per l’isola di Ventotene a causa di una frana che ha interessato la falesia nella zona del Belvedere, precisamente in località Paratella. Il crollo ha portato il materiale roccioso a riversarsi nel mare sottostante senza causare danni a persone o abitazioni vicine. In risposta all’evento, le autorità hanno transennato l’area e vietato l’accesso al tratto di mare coinvolto, per precauzione.

Crolla la falesia a Ventotene: la frana nell'area del Belvedere

Parte della falesia dell’isola laziale di Ventotene ha ceduto, proprio nel giorno di Ferragosto.

Una vasta sezione della parete rocciosa, che si erge a strapiombo sul mare, ha subito il crollo improvviso a Cala Paratella, conosciuta dai turisti come il Belvedere.

La frana della falesia è avvenuta nella zona nota come il Belvedere, sull’isola di Ventotene, fra Lazio e Campania

Quest’area, uno dei luoghi più incantevoli dell’isola, è immersa in un paesaggio di oliveti e attira ogni estate migliaia di visitatori che si recano per ammirare i tramonti spettacolari su Ponza.

Chiusura del Belvedere dopo il crollo della falesia

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Terracina, sotto la guida del maggiore Saverio Loiacono, insieme alla Capitaneria di Porto.

In seguito alla frana, subito dopo mezzogiorno il Belvedere è stato chiuso per controllare la parete rocciosa che è crollata senza alcuna causa esterna evidente.

Fortunatamente, non si sono registrati danni alle abitazioni, alle persone o alle imbarcazioni ancorate nelle vicinanze al momento del crollo.

L’impatto della frana a Ventotene

Anche se l’evento di Ferragosto nell’isola laziale non rientra, fortunatamente, in quei casi che provocano vittime, le conseguenze ecologiche e ambientali sono comunque enormi e difficili da quantificare.

L’isola di Ventotene, nota per la sua delicatezza geologica, è da tempo a rischio a causa dell’erosione costiera.

Come sottolinea Repubblica, Le sue falesie, già vulnerabili, sono state ulteriormente compromesse da estrazioni di rocce nel corso degli anni, rivelando solo ora quanto questi prelievi abbiano avuto un impatto negativo e pericoloso.

Non è la prima volta che una porzione significativa di falesia crolla in mare. A settembre 2020, una parte della parete rocciosa a picco sul mare nella zona di Moggio di Terra, non lontano da Cala Paratella, ha subito lo stesso destino.