Frana in spiaggia a Formentera travolge e uccide una bimba di due mesi, massi caduti dalla scogliera

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una bimba di soli due mesi è morta dopo essere stata travolta da una frana di rocce mentre era con il padre su una spiaggia a Formentera, isola delle Baleari. La tragedia è avvenuta nella mattina di giovedì 18 luglio: la scogliera ha ceduto improvvisamente, con diversi massi precipitati su un tratto del litorale dove non vi erano bagnini. Malgrado i tentativi di soccorso, purtroppo la neonata non è sopravvissuta.

Bimba travolta da una frana in spiaggia a Formentera

Il drammatico episodio è accaduto sulla spiaggia di Es Copinar, a Formentera, intorno alle 9:37. All’improvviso, rocce di grandi dimensioni si sono staccate da una cornice di argilla e sono cadute al suolo, dove si trovava un uomo con la propria figlia di 2 mesi.

In base a quanto riporta la stampa locale, inizialmente si era ipotizzato di spostare la neonata in elicottero all’ospedale Can Misses di Ibiza, ma la gravità delle ferite ha reso impossibile il tentativo disperato.

Fonte foto: iStock

La frana è avvenuta sulla spiaggia di Es Copinar, a Formentera

Il Servizio di Assistenza Medica Urgente (SAMU) ha confermato che i tentativi di stabilizzazione e le misure terapeutiche effettuate dai servizi di emergenza non sono stati sufficienti a salvare la piccola, che è stata portata all’ospedale di Formentera dove alla fine è deceduta.

Anche il padre, un uomo di 33 anni di nazionalità spagnola, è stato ferito nell’incidente ed è stato portato all’ospedale di Formentera con una prognosi meno grave. La madre del bambino non era sul posto al momento del distacco dei massi dalla scogliera.

La dinamica dell’incidente

La famiglia aveva scelto una zona al riparo di una cornice formata da materiale argilloso, molto comune in questo punto della costa, per godersi la giornata in spiaggia.

Ad un certo punto, gran parte del materiale roccioso si è staccato in blocchi compatti da un’altezza di circa due metri, cadendo sul padre e sua figlia.

La spiaggia dove è avvenuto l’episodio si trova nella zona più a sud di Migion, nella parte meridionale dell’isola, dove non è assicurata la presenza di bagnini.

L’intervento delle autorità

La polizia locale ha isolato la zona colpita dal distacco, circa cinquanta metri quadrati, per evitare ulteriori incidenti.

I vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale, la Guardia Civil, due ambulanze e il personale del servizio di soccorso si sono recati sul posto per gestire l’emergenza. Il magistrato di turno ha avviato un’inchiesta sull’incidente.

Qualcosa di simile è accaduto anche sulle coste italiane di recente, con la frana improvvisa a Monte di Procida vicino a una spiaggia, un episodio che ha provocato un certo panico tra i bagnanti, pur non causando danni alle persone.