Madre e figlio morti a Riva del Garda, erano scomparsi da ore: i due cadaveri trovati nelle acque del lago

Una madre con il figlio erano scomparsi a Riva del Garda dopo una giornata trascorsa al lago. L’allarme era stato lanciato dal marito della donna. La famiglia viveva a Rovereto (Trento). I due risultavano svaniti nel nulla da martedì 16 luglio, ma nel primo pomeriggio di mercoledì 17 sono stati rinvenuti i loro corpi.

Ritrovati i corpi di madre e figlio

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Ansa, i carabinieri avrebbero rinvenuto i corpi di Hanna Shabratska, 52 anni, e di suo figlio Oleksiy,di appena 19.

Nella mattina di martedì 16 luglio Hanna Shabratska, 56 anni, e suo figlio Oleksiy di 19, entrambi di nazionalità ucraina, erano partiti da Rovereto per trascorrere una giornata in riva al lago a Riva del Garda. Le due località sono distanti circa 23 chilometri percorribili in 34 minuti in automobile, 48 mediante i mezzi pubblici. Madre e figlio erano partiti in pullman.

Fonte foto: TuttoCittà.it

A fine giornata, tuttavia, la donna e il figlio non avevano fatto ritorno a casa. Per questo motivo il compagno della donna, Mauro Mariotti, aveva contattato le autorità per denunciare la loro scomparsa. Lo riporta il Corriere della sera.

Le ricerche si erano concentrate nella zona di Punta Lido e lungo la spiaggia Sabbioni, dove erano entrate in azione le squadre specializzate nella ricerca in acqua.

Proprio in quei luoghi, infatti, si erano concentrati i segnali telefonici della donna e del giovane prima che si perdessero le loro tracce.

I cadaveri in acqua

Le ricerche erano condotte dalla guardia costiera, i carabinieri di Riva del Garda e dai vigili del fuoco. A provare che Hanna e suo figlio Oleksiy avessero raggiunto la località in riva al lago erano le immagini delle videocamere di sorveglianza dell’area interessata, che avrebbero immortalato i due mentre raggiungevano la spiaggia.

Le stesse videocamere, tuttavia, hanno ripreso il momento in cui la donna e il ragazzino entravano in acqua senza più raggiungere la superficie. I cadaveri di Hannah e Oleksiy si trovavano a

La mattina di mercoledì 17 luglio, infine, i carabinieri hanno rinvenuto gli asciugamani, le borse e gli indumenti degli scomparsi sulla spiaggia di Punta Lido. Poche ore dopo, i corpi di Hannah e Oleksiy sono stati trovati in acqua, a 18 metri di profondità e a poca distanza l’uno dell’altro.

Le forti correnti

Corriere della sera ha ascoltato la bagnina di uno stabilimento, che ha spiegato che nella zona di Punta Lido si incontrano i torrenti Albola e Varone che poi affluiscono nel lago di Garda.

Ancora, nel punto in cui i carabinieri hanno rinvenuto gli effetti personali della donna e del ragazzo le acque raggiungono una profondità di 8 metri. La bagnina riferisce che si tratta di “un’area soggetta a forti correnti e cambi di temperatura”, dove “già in passato altri bagnanti si sono abissati”.

Nel 2023 in Italia sono scomparse circa 80 persone al giorno, delle quali circa 22 mila sono minorenni.