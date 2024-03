Quasi 80 scomparsi al giorno in Italia nel 2023, aumentano le denunce: quasi 22 mila sono minorenni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nel corso del 2023 sono state complessivamente 29.315 le denunce di scomparsi in Italia. Quasi il 75% di esse riguarda minorenni.

Denunce di scomparsi in aumento in Italia

I numeri delle denunce di scomparsa in Italia sono in aumento rispetto all’anno precedente. Nel 2022 le segnalazioni alle Forze di polizia erano state complessivamente 24.369. Nel 2023 le denunce sono state per 19.646 casi riferite a cittadini stranieri e 9.669 a italiani. Nel 2022 erano state, rispettivamente, 15.152 e 9.217.

Sulle 21.951 denunce di scomparsa di minori in Italia nel 2023, 4.416 sono state relative a italiani e 17.535 a stranieri. Nel 2022, per quanto riguarda i minorenni, c’erano state 4.128 segnalazioni per minori italiani e 13.002 per minori stranieri.

Fonte foto: ANSA

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato i numeri sulle denunce di scomparsi in Italia contenuti nella relazione 2023 elaborata dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

La nota del Viminale sulle denunce di scomparsi

I numeri sulle denunce di scomparsi nel 2023 in Italia sono emersi nella relazione annuale elaborata dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, riportata dall’agenzia ‘ANSA’.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha commentato: “Il Viminale riserva da sempre il massimo impegno nell’affrontare questo complesso fenomeno che coinvolge ogni anno migliaia di persone, per la maggior parte minori e soggetti fragili, con riflessi profondi sulle famiglie che vivono la tragedia della scomparsa dei propri cari. È per questo che lavoriamo tutti i giorni per potenziare e rendere sempre più efficienti i nostri strumenti di intervento”.

Per questo “sforzo costante”, il ministero dell’Interno Matteo Piantedosi ha voluto ringraziare “il Commissario straordinario, le Prefetture e i numerosi attori – Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Centro nazionale del soccorso alpino e speleologo, associazioni di volontariato – che quotidianamente forniscono il loro prezioso contributo al sistema di ricerca delle persone scomparse”.

I numeri sui ritrovamenti di scomparsi in Italia

Per quanto riguarda i ritrovamenti, sono state 14.159 le persone scomparse nel corso del 2023 e rintracciate nel corso dello stesso anno. A questo numero bisogna aggiungere i 1.573 ritrovamenti di soggetti di cui si erano perse le tracce negli anni precedenti.

Le statistiche hanno confermato come fondamentale per il ritrovamento della persona la prima settimana dalla denuncia di scomparsa.