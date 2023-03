A Mosca il primo congresso dei "russofili": presenti Steven Seagal, Lavrov e il nipote di De Gaulle

Mosca ha ospitato un evento che gli organizzatori hanno definito come il primo raduno internazionale degli amanti della Russia. Il primo congresso dei “russofili” si è svolto martedì 14 marzo e ha radunato attori, uomini d’affari e diplomatici da tutto il mondo. Si è tenuto in un momento difficile per il Paese a causa dell’invasione russa dell’Ucraina e delle sanzioni economiche imposte dall’occidente.

Il congresso a Mosca

Il congresso di fondazione del cosiddetto “Movimento russofilo internazionale” si descrive come un incontro di “coloro che amano sinceramente la Russia, la sua storia e cultura“, ha spiegato l’agenzia di stampa statale Ria Novosti.

Al primo “Movimento russofilo internazionale” a Mosca erano attesi ospiti da 40 paesi in Europa, Asia e Africa, oltre che dagli Stati Uniti.

Presente anche Steven Seagal

L’attore americano Steven Seagal, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e l’uomo d’affari Konstantin Malofeyev sono stati elencati come i relatori principali. Tra i presenti, anche Pierre de Gaulle, nipote del generale francese.

“Sono russofilo al 100% e russo al 1 milione per cento”, ha detto Seagal durante l’evento, da anni divenuto un ambasciatore semiufficiale della Russia all’estero.

Tra i presenti, scrive il Corriere della Sera, c’era anche la principessa Vittoria Alliata di Villafranca, che ha lasciato le sontuose stanze del palazzo di famiglia a Bagheria per volare nella città del Cremlino in qualità di presidente dell’Associazione araba tedesca e consegnare il suo “messaggio di pace”.

Fonte foto: IPA Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov

Le congratulazioni di Putin

Il presidente Vladimir Putin ha inviato un telegramma di congratulazioni al “movimento”, contrapponendolo a quella che ha descritto come “l’isteria anti-russa deliberatamente montata in molti paesi”.

“Apprezziamo molto la vostra ferma determinazione ad opporvi alla campagna russofoba e il vostro desiderio di sviluppare il dialogo e una cooperazione umanitaria reciprocamente vantaggiosa”, ha detto Putin.

Il manifesto proposto dal movimento russofilo dichiara la necessità di promuovere la cultura e la spiritualità russe, “informazioni affidabili” sulla Russia e di rafforzare “la diplomazia popolare in difesa di un mondo multipolare” in linea con gli obiettivi del Cremlino e della Federazione russa.