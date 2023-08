A 86 anni è morto l'allenatore Carlo Mazzone, lutto nel mondo del calcio: lanciò Totti nella Roma

Grave lutto nel mondo del calcio. A 86 anni è morto Carlo Mazzone, storico allenatore entrato nella storia anche per aver lanciato Francesco Totti con la Roma. Nell’era dei social era diventato popolare per un’immagine-meme che lo mostrava trattenuto dai suoi collaboratori mentre si accingeva a correre sotto la curva degli avversari durante il derby Brescia-Atalanta.

È morto Carlo Mazzone

Una brutta notizia per il mondo del calcio.

Carlo Mazzone, 86 anni, è morto ad Ascoli Piceno. Conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara, era il coach dei record con 792 presenze in serie A come tecnico, 797 se si considerano gli spareggi.

Fonte foto: ANSA A 86 anni è morto lo storico allenatore Carlo Mazzone

Carlo Mazzone è stato uno degli allenatori più apprezzati del campionato italiano, sia dai suoi colleghi che dagli stessi giocatori.

Chi era Carlo Mazzone

Nato a Roma nel 1937, esordì come calciatore in serie A con la maglia della Roma nel campionato 1958/1959, per poi passare per un breve periodo alla Spal e al Siena fino all’Ascoli, in serie C, dove concluse la sua carriera da giocatore nel 1969.

Nel 1968 esordì come allenatore e riuscì a portare l’Ascoli in serie A. Gli anni successivi furono costellati di conquiste, con il suo impegno in vari club – Fiorentina, Lecce, Cagliari (che riuscì a qualificare per la Uefa) – fino al 1992/1993, quando rispose alla chiamata della sua squadra del cuore: la Roma.

Nei suoi tre anni con i giallorossi Sor Carletto incontrò un giovanissimo giocatore che di lì a qualche anno sarebbe diventato una leggenda: Francesco Totti.

Alla carriera di Carlo Mazzone è legato un altro grande nome del mondo del calcio, quello di Roberto Baggio.

Quando Sor Carletto arrivò al Brescia, rilanciò il Divin Codino e si rese protagonista di un evento storico dopo il fischio finale del derby con l’Atalanta che siglò il pareggio.

La sua ultima presenza come allenatore arrivò dalla panchina del Livorno.

La corsa diventata un meme

Lo stesso Carlo Mazzone considerò l’idea di aver incrementato la sua fama per quella foto storica: parliamo, ovviamente, dello scatto in cui si vede Sor Carletto correre sotto la curva dell’Atalanta dopo Atalanta-Brescia a seguito del pareggio segnato proprio da Roberto Baggio che fece terminare la partita con un 3-3, il tutto conquistato in progressiva rimonta.

La morte di Carlo Mazzone, dopo quella dell’opinionista Idris Sanneh, segna un giorno di profondo lutto nel mondo del calcio.