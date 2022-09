84enne con demenza senile sviene sul marciapiede: il suo cane Maximus la sorveglia per 48 ore

Una donna di 84 anni è scomparsa per due giorni in Texas ma è stata ritrovata dal suo nuovo cucciolo che l’ha sorvegliata mentre era priva di sensi.

Donna di 84 anni con demenza senile scompare in Texas, cosa è accaduto di preciso

La donna si chiama Pearl Radcliffe ed è scomparsa la scorsa settimana. Amici e parenti si sono molto preoccupati per lei. Dawne Griffith, suo nipote, l’ha cercata per due giorni, battendo palmo a palmo l’area circostante alla casa dell’anziana zia.

Venerdì pomeriggio è arrivata la telefonata dal Memorial Hermann Southwest Hospital (un ospedale) di Houston: la donna era stata ritrovata e portata in un posto sicuro all’interno della struttura.

Anziana sviene e viene sorvegliata dal cane appena adottato: come sta

L’anziana signora è stata trovata su un marciapiede priva di sensi. Con lei c’era il suo cane Maximus, adottato appena nove giorni prima. Secondo le autorità, il cucciolo è rimasto al fianco della sua nuova proprietaria per tutto il tempo in cui è rimasta svenuta.

La donna texana è stata trattenuta in ospedale per alcuni giorni. Il nipote ha riferito che, dopo la brutta avventura, le condizioni dell’84enne sono buone, pur non essendo, la donna, in grado di ricordare cosa le sia accaduto.

Pearl Radcliffe si accascia sul marciapiede e ci resta per 48 ore: il cucciolo Maximus le fa la guardia

Il nipote di Pearl si è definito “molto sollevato” nell’apprendere che sua zia era al sicuro, anche grazie alla sorveglianza del nuovo animale domestico.

“Non lo lasciano mai andare”, è stata la testimonianza dei media americani che hanno seguito la notizia e sono entrati in contatto con la famiglia.

Secondo il Congressional Research Service, le persone affette da demenza senile corrono un rischio maggiore di scomparire, in quanto potrebbero perdere il senso dell’orientamento e non capire più dove si trovano.